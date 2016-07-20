به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری پیش از ظهر امروز سه شنبه در دومین روز برگزاری کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت در دانشگاه آزاد کرمانشاه، گفت: نقش بیمه سلامت در مدیریت بحران برای اولین بار است که مطرح می شود.

وی افزود: در حوزه سلامت و در خصوص جبران خسارات پس از بحران به دو شکل حمایت بیمه ای و غیر بیمه ای صورت می گیرد که در کشور ما از نوع غیربیمه ای است.

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در خصوص نقش بیمه ها در مدیریت بحران گفت: ما باید در زمینه بیمه های اجتماعی یک پکیج چندلایه را در نظر بگیریم و به سلامت به عنوان مقوله ای اجتماعی نگاه کنیم و آن را در قالب رفاه اجتماعی ببینیم.

قادری در ادامه افزود: بیمه های اجتماعی در کشور ما متعدد و قریب به ۱۸ نهاد بیمه ای در حوزه سلامت است و چهار سازمان بیمه گراصلی داریم که از این تعداد بخشی چون بیمه سلامت صرفا درمانی و تامین اجتماعی چندلایه و علاوه بر درمان، شامل جبران خسارات ناشی از ازکارافتادگی، شغلی و... و بخشی هم تجاری هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعه در ۱۹۱ کشور در سال۱۹۹۹ میزان هزینه سرانه بابت سلامت افراد تاثیر مستقیمی بر روی عملکرد این سیستم ها ندارد و بحران ب عنوان یکی از مشکلات جدی که می تواند خسارات جبران ناپذیری بر سلامت افراد اعم از مرگ و میر و ناتوانی و معلولیت جسمی و روحی وارد کند و می تواند در کارکرد و کارآمدی نظام بیمه های سلامت و بهداشت و درمان کشور اختلال جدی وارد کند.

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به هزینه های زیاد درمان گفت: در استان کرمانشاه روزانه یک میلیارد و صدمیلیون تومان صرف هزینه های درمانی می شود که رقم بالایی است و می توان با رویکرد توانمندسازی بیمه شدگان از صرف هزینه های گزاف جلوگیری کرد.

قادری افزود: دولت در حوزه سللامت توجه خوبی داشته بنحوی که اکنون سلامت در سومین اولویت کشور قرار گرفته است که نشان از اهتمام و اعتماد دولت است و وظیفه داریم که از این منابع به نحو احسن استفاده کنیم و برای رویارویی با بحران آماده شویم.

وی در پایان گفت: درصددیم که با تعریف و تهیه پکیج خاص مدیریت بحران و تعریف بسته ویژه بیماران ناشی از بحران در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور برای افزایش سهم تعهدات سازمان های بیمه گر در مواقع بحران عمل کنیم.