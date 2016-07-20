به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در نشست خبری که صبح چهارشنبه در سالن کنفرانس پلیس آگاهی استان برگزار شد، اظهار کرد: پدیده شوم قاچاق کالا یکی از عوامل ضربه به اقتصاد کشور و تولید ملی است و پلیس البرز ضمن کنترل مبادی ورودی و خروجی استان با قاطعیت با افرادی که بخواهند با وارد کردن کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه بزنند برخورد خواهد کرد و افزایش آمار کشفیات و دستگیری ها در این حوزه از ابتدای سال تا کنون موید این موضوع است.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۷ میلیارد و ۶۰۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال انواع کالای قاچاق کشف شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است.

سردار کامرانی صالح اضافه کرد: این تعداد کالای قاچاق شامل مواد دخانی، فرآورده های نفتی، دارو، برنج خارجی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، انواع پوشاک، پارچه و غیره است.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: طی این مدت ۱۹۳ نفر قاچاقچی کالا دستگیر، ۸۶ دستگاه خودرو که در حمل کالای قاچاق از آن استفاده می شد توقیف و ۴۹ فقره پرونده بالای ۱۰۰ میلیون ریال، ۱۰ فقره پرونده بالای یک میلیارد ریال و دو فقره پرونده بالای ۵ میلیارد ریال تشکیل شد.

سردار کامرانی صالح گفت: در تیر ماه سال جاری نیز ۱۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق شامل مواد دخانی، فرآورده های نفتی، انواع دارو، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع پوشاک خارجی، پارچه، کیف زنانه، چای، گوشی تلفن همراه و غیره کشف شد و در این رابطه ۴۱ نفر متهم دستگیر و ۱۶ دستگاه خودرو از متهمان توقیف شد.

انهدام باند جاعلان میلیاردی اسناد و مدارک دانشگاهی مراکز آموزشی سراسر کشور در کرج

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه سخنان خود از دستگیری اعضای باند جاعلان اسناد و مدارک دانشگاهی و گواهینامه های پایان دوره تحصیلی، مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی سراسر کشور که اقدام به میلیاردها ریال کلاهبرداری از متقاضیان کرده بودند خبر داد.

سردار کامرانی گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در جعل اسناد و مدارک دانشگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کاراگاهان مجرب اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به سرپرستی مستقیم سرهنگ جواد صفایی رئیس پلیس آگاهی استان تشکیل و نظارت بر بررسی سوابق و فعالیت های صورت گرفته در امر جعل و کلاهبرداری از سوی متهم و شناسایی همدستان و مخفیگاه آن ها مورد پیگیری قرار گرفت.

کشف مدارک جعلی

سردار کامرانی صالح گفت: با انجام اقدامات فنی ماموران محرز شد که متهم دارای ۴ فقره سابقه محکومیت کیفری در رابطه با جعل اسناد است و با همدستی یک نفر دیگر اقدام به تهیه اسناد جعلی در داخل کارگاهی در کرج می کند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در پی انجام تحقیقات تکمیلی و اقدامات اطلاعاتی نا محسوس ماموران، در نهایت محل کارگاه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، اطراف منطقه مورد نظر تحت محاصره ماموران قرار گرفت و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم در تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری در کارگاهش دستگیر شد.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از کارگاه مذکور مقادیر زیادی اسناد و مدارک و مهرهای جعلی،۳ هزار برگ گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه، حدود ۲ هزار برگ گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشگاهی به نام افراد مختلف، مدارک شناسایی جعلی، گواهینامه مجوز حمل سلاح، مهر های جعلی وزارت خانه های مختلف، مهرهای مدارس و مراکز علمی و دانشگاهی و هنرستان های پسرانه و دخترانه استان های البرز و تهران، مهرهای مختلف دانشگاه آزاد واحدهای استان های سراسر کشور و غیره کشف شد.

صدور گواهینامه تحصیلی جعلی

سردار کامرانی صالح افزود: متهم به همراه اموال مکشوفه برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد که در ابتدا منکر هر گونه جعل سند شد اما در نهایت با توجه به شواهد و مدارک موجود به ناچار لب به اعتراف گشوده و اظهار داشت که با همدستی یک نفر دیگر در قبال دریافت مبلغ (هفت میلیون تا هشت میلیون ریال) برای متقاضیان درخواست گواهینامه پایان دوره تحصیلی و دانشگاهی و غیره که از طریق رابطان و دوستان به وی معرفی می شدند، مدارک جعلی تهیه و تحویل آن ها می دادند و با این شیوه اقدام به میلیارد ها ریال کلاهبرداری کرده اند.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با راهنمایی متهم و به کارگیری شگردهای پلیسی، همدست وی نیز در تاریخ ۲۴ تیرماه در منطقه شمال کرج دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

گفتنی است، متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.