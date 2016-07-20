به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه سرا، با اشاره به نقش زنده‌یاد سبزواری در آغازگری شعر انقلاب، اظهار کرد: آثاری که از او به یادگار مانده به خوبی نشانگر حضور موثر او در شعر انقلاب است.

بهمنی همچنین گفت: با زنده‌یاد سبزواری در محافل ادبی و سفرهایی که به مناسبت جشنواره‌های مختلف داشتیم معاشرت داشتم، شخصیت او طوری بود که بسیار تمایل به یاددادن آنچه می‌دانست داشت و اگر در هر شرایطی از او سوالی پرسیده می‌شد، با حوصله و دقت تمام به سوال پرسشگر پاسخ می‌داد و حتی به جای یک پاسخ کوتاه، به توضیحی کامل درباره موضوع می‌پرداخت.

این ترانه سرا با اشاره به سرودهای به یاد ماندنی مرحوم حمید سبزواری اضافه کرد: سرودها فرصت‌های تاریخی خاصی دارند و در آن زمان، مرحوم سبزواری به خوبی شعرها و سرودهایی را در راه کمک به انقلاب به جامعه هدیه کرد. کشور ما در زمان‌های مختلف، ضرورت‌های گوناگونی داشت، انقلاب، جنگ تحمیلی و... زمان‌هایی بود که ضرورت وحدت ملی را ایجاب می‌کرد و سبزواری به خوبی در این فرصت‌ها وارد عمل شد و به افزایش اتحاد از طریق شعر کمک کرد.

بهمنی همچنین درباره ادامه راه مرحوم سبزواری در ادبیات افزود: سرود، مقطع تاریخی خاصی دارد ولی هنگامی که کشوری به ثبات رسیده باشد باید از قالب‌های دیگر کمک گرفت. فرزندان شعر ایران امروز ترانه‌های بسیار خوبی می گویند؛ ترانه‌هایی که در آن ها مفاهیم والای انسانی و ارزشی دیده می شود و اگر می‌خواهیم راه سبزواری را ادامه دهیم لازم است از ترانه‌سرایان جوان انقلابی حمایت کنیم.

این ترانه‌سرا افزود: گاهی فکر می‌کنم ای کاش نسل ما می‌توانست چنین ترانه‌هایی را بگوید، این ترانه‌ها از «دوستت دارم» فراتر می روند و مضامینی دارند که روزگار ما به آن ها نیاز دارد. این همان راهی است که شاعران و ترانه سرایان پیش‌کسوت را از نسل جدید ادبی راضی نگه می دارد که جوانانی با این شور و شعور ادبی داریم.

بهمنی با تاکید بر لزوم حمایت از جوانان شاعر و ترانه‌سرا اضافه کرد: متاسفانه شرایط طوری است که بسیاری از این جوانان دیده نمی‌شوند، این ترانه‌ها با موسیقی مناسب تلفیق نمی‌شود، حمایت‌های کافی صورت نمی گیرد و شرکت های پخش موسیقی می گویند با کمبود بودجه مواجه اند و ترانه‌هایی که بسیار خوب هستند ماندگار نمی شوند.