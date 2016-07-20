به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدیه رئیس ستاد سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری و دکتر سبحان الهی رئیس دانشگاه خوارزمی با یکدیگر دیدار کردند.

دکتر حمیدیه دربارۀ فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بویژه در عرصۀ سلول های بنیادی سخن گفت و بر اهمیت تأثیرگذاری دانش بر بهبود زندگی مردم و حرکت دانشگاه ها به سوی تبدیل شدن به دانشگاه های نسل سوم تأکید و ابراز امیدواری کرد که دانشگاه خوارزمی در این عرصه گام های استواری بردارد.

وی افزود: مسئولیت ما در قبال دانشگاه بسیار سنگین است. مرزی بین علوم ریاضی، فیزیک و پزشکی و دیگر دانش ها وجود ندارد و اگر کشور بخواهد پیشرفت کند، باید از تمامی این علوم در کنار هم استفاده کند.

رئیس ستاد سلول های بنیادی گفت: خوشبختانه دانشگاه خوارزمی دومین دانشگاهی است که در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پا به این عرصه نهاده است و تقاضای ما این است که تمام دانشکده ها در این امر مهم همکاری لازم را داشته باشند و فعالیت کنند. بحث سلول های بنیادی در دانشگاه خوارزمی باید به صورت جدی و پررنگ مطرح شود و آزمایشگاه های دانشگاه نیز باید کاملاً تجهیز شوند.

وی خاطر نشان کرد که: به همت دانشگاه خوارزمی، زیست شناسی نوین در ایران باید راه اندازی شود و دانشجویان این رشته باید توانایی علمی ورود به درون سلول ها را پیدا کنند. این موضوع تنها مربوط به زیست شناسی نیست و دانشکده های فنی و مهندسی، شیمی و فیزیک نیز می توانند وارد حیطۀ سلول های بنیادی و ارائۀ خدمات در این زمینه شوند.

در ادامه دکتر سبحان اللهی گفت: در برگزاری یکصدمین سال تأسیس دانشگاه پیگیر تصویب چند طرح در هیأت دولت هستیم که بحث تولید سلول های بنیادی یکی از آن هاست و در این زمینه با همکاری وزارت علوم یکی از این موارد تأسیس «شهر سلول» در دانشگاه خوارزمی است. در این خصوص مشغول آماده کردن یک پروپزال هستیم و لازم است که جلسه ای با دانشکدۀ علوم پزشکی استان البرز نیز تشکیل دهیم.

به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد که «شورای عالی سلول های بنیادی دانشگاه خوارزمی» با حضور حدود سی تن از استادان رشته های مرتبط تشکیل شود و استادان دانشگاه خوارزمی در ۱۴ ستاد و ده ها کارگروه تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور جدی و فعال داشته باشند و دانشگاه با کمک بخش خصوصی بویژه حوزۀ داروسازی استان البرز، برنامۀ تأسیس «شهر سلول» را با جدیت پیگیری کند.