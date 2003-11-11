كتيرايي : صميميت بين هواداران باشگاه استقلال را به ورزشگاهها مي كشانيم

بهزاد كتيرايي مديركل حراست سازمان تربيت بدني كه درحاشيه مراسم افطاري كانون هواداران باشگاه استقلال با خبرنگار"مهر" گفت و گو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود : استقلالي ها مراسم بسيارخوبي را برگزار كردند و درجوي كاملا دوستانه حضور پيدا كردند تا بتوانند با دوستي و صميميت بيشتر در ادامه رقابتهاي ليگ برتر حضور پيدا كنند.

كتيرايي كه ازحضورهواداران استقلال دراين مراسم به وجد آمده بود ادامه داد : آنها نشان دادند كه مي توانند بهترين تماشاگران دنيا باشند ، به شرط آنكه بتوانند اين جو صميمي و دوستانه را به ورزشگاهها بكشانند و با حضور خوب و موثر خود باعث شوند برخي تماشاگرنماها هم به اين سمت كشيده شوند.

مدير كل حراست سازمان تربيت بدني گفت : اين تماشاگران سرمايه هاي واقعي ورزش و فوتبال ما هستند و تمام تلاش ما اين است كه بتوانيم اين صميميت و دوستي را به تمام ورزشگاههاي كشور بكشانيم تا در آينده اي نزديك شاهد حضورپرشوروسالم تماشاگران در كليه ورزشگاهها باشيم.اگر ما بتوانيم اين تماشاگران را به خوبي هدايت كنيم مطمئن باشيد از اين پس ديگر شاهد هيچ ناهنجاري در ورزشگاهها نخواهيم بود.

وي در ادامه به سوالات هواداران باشگاه استقلال در مورد مسايل مختلف پاسخ داد. در ادامه اين مراسم سردار سعادتي مسوول كانون هواداران باشگاه استقلال طي سخناني از با تقدير از هواداران باشگاه استقلال گفت : هواداران باشگاه استقلال برروي سكوها تيم خود را تشويق خواهند نمود و بحثهاي فني و مسايلي را كه نبايد در ورزشگاه مطرح شود را در جلساتي كه از اين پس با مسوولان باشگاه و كادر فني خواهيم داشت در ميان مي گذارند. وي افزود : هدف كانون هواداران تشويق شايسته تيم ، احترام به داور ، قدرداني از مسوولان و سكوت در مقابل هرآنچه بي حرمتي است قرار دارد و من قول مي دهم كه از اين پس تماشاگران استقلال با اين اهداف در ورزشگاه حاضر خواهند شد.

پس از سعادتي نوبت به هاشم ساعدي قائم مقام باشگاه استقلال رسيد تا در مورد موقعيت هواداران باشگاه استقلال صحبت كند. ساعدي گفت : تماشاگران استقلال نمايانگر چهره فرهنگي باشگاه هستند و تمام تلاش ما برقراري تعامل منطقي بين مسوولان و هواداران است. به همين منظور كانون هواداران باشگاه را تشكيل داديم و انشاءالله پس از ثبت كانون هواداران در سازمان ثبت اسناد و املاك و به مناسبت شصتمين سال تاسيس باشگاه استقلال جشن بزرگي را در سالن 12 هزارنفري ورزشگاه آزادي برگزار خواهيم كرد و در آن جشن از هواداران استقلال به نحو شايسته اي تقدير مي كنيم.

ساعدي افزود : ما استرس ها و حسايسيتهاي موجود در استاديومهاي ورزشي را قبول داريم اما از هواداران واقعي استقلال نيز مي خواهيم حرمت و كرامت افراد را حفظ نمايند و نسبت به تيم حريف و داور و ديگر مسايل خويشتن داري كنند.

قائم مقام باشگاه استقلال در خصوص سوال يكي از هواداران در مورد عملكرد مديريت قبلي باشگاه استقلال گفت : مديران قبلي زحمات زيادي را متحمل شدند و تمام اسناد حسابداري آنان به تصويب هيات مديره باشگاه و سازمان تربيت بدني رسيده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نداشته است تنها بحث نحوه مديريت مطرح است كه هر مديري سلايق و برنامه هاي خاص خود را دارد كه به عقيده من مديريت آقاي فتح الله زاده مديريت موفق و قابل اعتنايي بود. به عقيده من بايد به زحمات افراد ارج گذاشت تا حرمتها حفظ شود. وي افزود : مديريت باشگاه به دنبال حل مشكلات موجود است و حمايت كامل خود را از كادر فني اعلام مي دارد و اعتقاد راسخ دارد كه آينده استقلال آينده اي روشن و درخشان خواهد بود.

در ادامه اين مراسم امير قلعه نويي سرمربي استقلال نيز طي سخناني گفت : پس از بازگشت تيم استقلال ازاردوي كيش قول مي دهم در زمانهاي مناسب با هواداران جلساتي را داشته باشيم و در مورد مسايل فني با هم صحبت كنيم. وي افزود : بازيكنان استقلال به عشق هواداران در زمين بازي مي كنند ودر حال حاضر باوجود گذشت چهار ما از آغاز فصل تنها 5 ميليون تومان از طلب خود را دريافت كرده اند كه اين نشان دهنده علاقه و تعصب آنها به باشگاه استقلال است.

من نيز پيشنهادات 70 ميليوني را به خاطر هواداران استقلال و باشگاه نپذيرفتم تا بتوانم در استقلال با شعار ارزش مداري ، دوري از حاشيه ها، جوانگرايي و نتيجه گيري كار ارزشمندي را ارايه نمايم كه اميدوارم تا اين لحظه توانسته باشم به تعهدات خود عمل نمايم.

گفتني است در اين مراسم كه به همت كانون هوادران باشگاه استقلال برگزار شد از جمع بازيكنان استقلال، منصوريان ، ساجدي ، همداني ، فاطمي ، خرمگاه ، لطفي و فابيسيو نيز حضور داشتند.