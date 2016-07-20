به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی در همایش سراسری دهیاران استان البرز که صبح چهارشنبه در سالن همایش های دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه مسئولیت دهیاران از روزی که کاندیدا و عضو شورا می شوند آغاز می شود، اظهار کرد: نباید این نگاه وجود داشته باشد که مشکلات مردم مربوط به خودشان است، بلکه باید با اشتیاق پاسخ حسن اعتماد مردم داده شود.

طهائی در ادامه به شناخت کافی از مسئولیت ها و حوزه مأموریت و تلاش برای ایجاد اقدامات ماندگار در روستا تاکید کرد و گفت: دهیاران از طرف شورا و دولت مسئولیت دارند برای ارتقاء جایگاه روستای خود تلاش کنند.

به گفته استاندار البرز دهیاران باید تدبیر کنند که چگونه طرح هادی در کوتاه ترین زمان اجرایی و قوانین و مقررات برای همه دغدغه خاطر شود.

وی با تاکید بر اینکه دهیاران روستا باید شرایط کسب و کار مطلوب را ایجاد کنند، گفت: دولت تلاش می کند زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم و موانع برداشته شود و همچنین امکانات موجود به صورت عادلانه توزیع تا ارتقاء سطح زندگی جامعه را در بر داشته باشد.

طهائی در ادامه با اشاره به اینکه معاونت روستایی در دولت یازدهم طی سال اخیر تشکیل شده، گفت: باید زمینه فراهم شود تا منابع در اختیار بخش ها و روستاها قرار گیرد همچنین تلاش می شود هسته های اولیه اقتصادی که از مرزعه و روستا و واحدهای کوچک شروع می شود در این زمینه صرف شود.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه بسترهای سرمایه گذاری در استان فراهم است، گفت: بسترهای سرمایه گذاری در روستاها نیز فراهم است به همین منظور باید ساخت و سازها با نظارت دستگاه های متولی انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه دستگاه نظارتی تخلفات در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز را رصد و در صورت مشاهده تخریب می کند، گفت: حضور دهیاران در روستاها باید سازنده باشد تا روستاهایی بدون تخلفات داشته باشیم.