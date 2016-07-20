به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشیری، صبح چهارشنبه در شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: این سند در ۶ ساحت تدوین‌شده است که ۵ ساحت به‌طور مستقیم و یک مورد غیرمستقیم است.

کشیری افزود: آموزش‌وپرورش در ساحت‌های اعتقادی، عبادی اخلاقی، ساحت تربیتی زیستی و بدنی، ساحت حرفه‌ای و اقتصادی، ساحت زیباشناختی و هنری و ساحت تربیتی علمی و فناوری به‌صورت مستقیم ورود کرده است.

رئیس آموزش‌وپرورش گرگان تصریح کرد: در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی نیز به‌صورت غیرمستقیم ورود کرده‌ایم.

کشیری گفت: در حوزه آسیب‌پذیری چهار حوزه آسیب‌پذیر شناسایی شد و در آن فعالیت‌های تخصصی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: جمع بین دو حوزه آموزش‌وپرورش و فنی و حرفه‌ای می‌تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد که ارتقاء دانش آموزان یکی از آن‌ها است.

کشیری با اشاره به تعریف اوقات فراغت گفت: اوقات فراغت یکی از شاخصه‌های سبک زندگی است و در تعاریف مختلف اوقات فراغت به بازمانده وقت، یک فعالیت، دیدگاه عملکردی، آزادی عمل، عملکرد تحصیلی و استفاده از فناوری‌های ارتباطی گفته می‌شود.