به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فارس، محمد کمانداردر حاشیه برگزاری نخستین دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه فرهنگیان استان فارس افزود: این دوره آموزشی در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص شعار سال در حال برگزاری است.

کماندار گفت: آموزش وپرورش به عنوان دستگاه زیربنایی فرهنگ سازی در جامعه است وبه همین خاطر مساله اقتصاد مقاومتی که از سیاست های دولت تدبیر وامید هم هست به جد در حوزه تعلیم وتربیت در حال اجرایی شدن است.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش فارس درادامه گفت: مساله تبیین وتشریح اقتصاد مقاومتی از برنامه های آموزش و پرورش فارس برای فرهنگیان و دانش آموزان استان است.

کماندار گفت: در همین راستا ۱۵۰ تن از معلمین سراسر استان انتخاب و به عنوان مدرسین میانی در دوره سهر وزه ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی شرکت کرده اند.

وی گفت: این مدرسین میانی پس از آموزش به سراسر استان اعزام وکار آموزش بخش اعظمی از فرهنگیان استان را در تابستان سال جاری برعهده خواهند داشت.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: پیش بینی می شود با بازگشایی مدارس مساله اقتصاد مقاومتی به صورت عام در متن کار تدریس معلمان استان قرار گیرد.

کماندارگفت: با برنامه ریزی صورت گرفته قرار است بیش از ۲۵۰ هزار دانش آموز استان نیز به صورت خاص این آموزش ها را دریافت کنند.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: آموزش وپرورش فارس با تمام توان مساله اقتصاد مقاومتی را پیگیری واجرایی می کند.