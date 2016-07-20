به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یک مقام آگاه از بازگشت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به شهر «آنکارا» پایتخت سیاسی کشور برای نخستین بار از زمان برگزاری کودتای نافرجام علیه وی خبر داد.

اردوغان قرار است امروز چهارشنبه ریاست دو نشست جداگانه اعضای کابینه و شورای امنیت ملی را به عهده بگیرد.

وی در زمان وقوع کودتای نظامی که جمعه گذشته اتفاق افتاد در آنکارا حضور نداشت و برای استراحت به «مارماریس» واقع در دریای اژه رفته بود. وی در مسیر بازگشت مستقیما به شهر «استانبول» رفت.

به گفته این مقام آگاه، اردوغان اواخر دیروز سه شنبه به آنکارا بازگشته است. وی همچنین در این فاصله، اولین نشست دوجانبه بین المللی خود را با حضور رئیس جمهور گرجستان میزبانی کرده است.

نشست امروز شورای امنیت ملی ترکیه از آن جهت اهمیت دارد که اردوغان در روز دوشنبه بی آنکه توضیح مشخصی بدهد اعلام کرد که بعد از نشست تصمیم بسیار مهمی را اعلام خواهد کرد.