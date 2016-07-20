به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی ناظران تخصصی فرهنگی- سینمایی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با حضور همایون امیرزاده مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و جمعی از ناظران سیزدهمین جشنوراه بین المللی امام رضا(ع)، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با اشاره به دستاوردهای این جشنواره در سال گذشته گفت: سال گذشته با مشارکت پُررنگ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد فعالیت‌ها و برنامه‌های جشنواره امام رضا(ع) مورد ارزیابی قرار گرفت و از ۱۸۳ برنامه هشت برنامه به عنوان برنامه‌های موضوعی برتر جشنواره انتخاب شدند.

وی از آغاز نظارت‌های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) خبر داد و گفت: فرآیند نظارت در استان‌ها به زودی آغاز خواهد شد و برنامه‌ها و روند اجرای آن‌ها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. با این اقدام تلاش می‌شود نظارت جشنواره به ایام برگزاری محدود نشود و نهادینه شدن یک فرآیند از ابتدا تا انتها مد نظر قرار گیرد.

امیرزاده گفت: تشکیل «رواق نخبگان رضوی» به منظور شناسایی استعدادها نقش مهمی در پرورش استعدادهای جدید خواهد داشت که امیدواریم از سوی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گیرد.

وی با استقبال از عنوان «رواق نخبگان رضوی» افزود: ساختار «رواق نخبگان رضوی» پس از انجام بررسی‌های تخصصی و در صورت موافقت بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد راه‌اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این نهاد مسیر استعدادیابی، آموزش و تربیت نخبگان جوان که در برنامه‌های موضوعی جشنواره امام رضا (ع) مشارکت دارند، بیش از پیش فراهم خواهد شد.

با کارشناسی برنامه ها شاهد ظهور استعدادها خواهیم بود

سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در این نشست نیز با اشاره به همکاری دولت و ملت در برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تبلور همکاری دولت و ملت است و مردم و دستگاه‌های دولتی در برگزاری آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. از این رو همکاری دستگاه‌های دولتی به منظور ارتقای کیفیت این جشنواره امری مطلوب است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ، پیشقراول این جریان است.

وی افزود: البته با کارشناسی برنامه‌ها امیدواریم در این جشنواره شاهد ظهور استعدادها باشیم و به تربیت استعدادها در استان‌های کشور کمک کنیم. همچنین باید مراقبت باشیم تا جشنواره دچار آفت جشنواره بودن نشود زیرا این زیبنده جشنواره‌ای با نام امام رضا(ع) نیست.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) از تغییرات ۳۸ درصدی برنامه ها در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) خبر داد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از جشنواره در سال گذشته، در این دوره از جشنواره تغییرات بسیاری در برخی از برنامه‌ها رخ داد به طوری که در مقایسه با سال گذشته این جشنواره ۳۸ درصد تغییر داشته است.