به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها اظهار کرد: با پایان یافتن فرصت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه های کشور، در مجموع هزار و ۳۵۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

فیروز فاضلی با بیان این نکته که بخش اصلی جشنواره شامل مطبوعات، خبرگزاری و پایگاه های خبری است، تصریح کرد: آثار ارسالی در این بخش شامل ۳۹۱ اثر در رشته تیتر، ۶۷ اثر سرمقاله و یادداشت، ۱۷۸ اثر خبر، ۶۹ اثر گزارش، ۵۶ اثر مصاحبه و ۳۹ اثر مقاله با موضوع فرهنگ رضوی بوده است.

دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها افزود: در بخش های ویژه این جشنواره نیز، ۲۱۶ اثر در رشته عکس، ۱۸ اثر رادیویی و تلویزیونی و ۲۸۶ شعر رضوی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

فاضلی ادامه داد: ۳۳ مورد از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها نیز به دلیل عدم رعایت شرایط شرکت در جشنواره به عنوان آثار غیرمرتبط، رد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان یادآور شد: آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها، روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه ۹۵ به میزبانی این استان برگزار خواهد شد