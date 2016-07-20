به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ در واکنش به انتقاداتی که در اجلاس امروز مطرح شد، گفت: چالش های مهمی در این اجلاس مطرح شد که به حق و به‌جا بود اما توقع بر این بود که در خصوص کارهایی که برای حل این مشکلات انجام شده نیز اشاره شود.

شهردار تهران یکی از موضوعات مهم شهرهای بزرگ را موضوع حمل و نقل دانست و گفت: ما امروز در موضوع حمل و نقل از یک روستا تا یک کلانشهر بزرگ دچار مشکل هستیم؛ ممکن است حمل و نقل در یک روستا با دو دستگاه خودرو قابل حل باشد اما حل آن دو دستگاه برای روستا آنچنان مشکل است که حل مسئله مترو برای تهران مشکل است.

وی افزود: یکی از مشکلات مهمی که برای شهرهای بزرگ مطرح شد، موضوع حمل و نقل بود. در کلانشهری مانند تهران در طول یک دهه ۱۱۰ کیلومتر مترو ساخته شده و تا پایان مدیریت کنونی شهری طول خطوط مترو به ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

قالیباف ادامه داد: برخی از روستاها و شهرها برای دو دستگاه اتوبوس مشکل دارند. مشکل آنها به اندازه ای مهم است که مترو برای ما و آنها برای حل این مشکل همانقدر سختی را متحمل می شوند که ما برای حل اعتبارات مترو داریم.

در دهه ۷۰ طرح های جامع در کشوی میز مسئولان خاک می خورد

وی با اشاره به توسعه فضای سبز در پایتخت، گفت: پیش از این سرانه فضای سبز برای هر شهروند ۹.۲ متر مربع بود که در حال حاضر این رقم به ۱۵.۵ متر مربع رسیده است.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی در دوره کنونی مدیریت شهری گفت: این در حالی بود که در دهه ۷۰ طرح های جامع در کشوی میز مسئولان خاک می خورد.

شهردار تهران تاکید کرد: بر اساس شاخص ها، توسعه جنوب شهر کاهش پیدا کرده و تلاش کرده ایم فاصله شمال و جنوب را کاهش دهیم.

قالیباف همچنین با اشاره به موضوع شهر هوشمند، تصریح کرد: روزی که ما شهر تهران را تحویل گرفتیم تنها ۷۵ کیلومتر فیبر نوری در شهر وجود داشت و هیچ سیستم هوشمندی در حوزه هوشمند کردن شهرداری وجود نداشت؛ اما امروز تهران دارای بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری است و شهرداری نیز بین همه سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی در حوزه مکانیزه کردن و هوشمند سازی توانسته است یک دولت الکترونیک به تمام معنی را پیاده سازی کند؛ به نحوی که هم اکنون در سایت شهرداری تهران امکان هوشمند کردن شهر فراهم شده است.

به گفته شهردار تهران با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران خطوط فیبر نوری پایتخت از ۱۴۰۰ کیلومتر فعلی به ۲۴۰۰ کیلومتر افزایش یافته و در این دوره مدیریت شهری هزار کیلومتر دیگر به طول خطوط فیبر نوری شهر تهران افزوده خواهد شد.

مسئولان نباید از جایگاه اپوزیسیون حرف بزنند

قالیباف تاکید کرد: مسئولان نباید از جایگاه اپوزیسیون حرف بزنند بلکه باید پاسخگو باشند و بگویند که چه کرده اند.

شهردار تهران تاکید کرد: از دهه ۷۰ تاکنون هرچه در عمل دیده ایم، تضعیف شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها بوده است. این حرف من سیاسی نیست بلکه روندی است که در خصوص اختیارات شهرداری ها و شوراها طی شده. تا آنجا که شهرداری های برخی از شهرها حتی نمی توانند حقوق کارمندانشان را بدهند.

نمی توان ازبین بردن ذخایر بزرگ مقیاس را در کلان شهرها نادیده گرفت

در ادامه این اجلاس رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان شهردار و وزیر راه گفت: موضوعاتی که در این همایش بین المللی مطرح شد، چالش های اصلی و اساسی شهر بود و موضوعاتی که در خصوص فاصله شمال و جنوب شهر و کیفیت زندگی مطرح شد، متاسفانه درست است.

وی ادامه داد: به دلیل مهاجرت بی رویه به کلان شهرها، مجموعه شهری با تهدیدات جدی روبرو است. این تهدیدات در تمام کلان شهرها وجود دارد و متاسفانه در حال حاضر نزدیک به ۷۲ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند که محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد کرده.

سالاری به بیان اینکه سخنان وزیر راه در جایگاه اپوزیسیون نبود، گفت: وزیر به عنوان یک مقام دولتی دغدغه های خود را مطرح کرد و راهکاری اساسی در این خصوص ارائه کرد. مطمئناً اداره کلانشهرهای بزرگ دچار انحرافاتی است و برای اداره و ایجاد زیرساختها، زمین های بزرگ مقیاس مورد هجوم قرار گرفته اند. اما شهرداری نیز برای حل این مشکلات اقداماتی انجام داده است.