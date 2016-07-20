به گزارش خبرنگار مهر، خدا کرم جلالی صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان در محل دفتر وی، ضمن اشاره به نشست۰.۳متری اراضی بیابانی کشور به مثابه یک زنگ خطر جدی برای محیط زیست طبعیت ایران بزرگ، بیان داشت: نشست زمین در آینده می تواند چالش های زیر ساختی بسیاری را در کشور ایجاد کند که تهدید خطوط لوله انتقال نفت و میعانات گازی، انفجار، تهدید ریل های قطار در بیابان و راه های بین روستایی و شهری از دغدغه های اساسی است.

وی درباره علل آن نیز توضیح داد: کم بود منابع آبی به خالی شدن زیر سطح های اراضی بیابانی انجامیده و درنهایت گسترش بیابان ها باعث می شود تا نشست در سطح پوسته زمین صورت پذیرد که این امر آثار مخربی را در بر خواهد داشت.

اعتبارات آبخیزداری کافی نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امیدواریم با انتقال آب به کویر از نشست بیشتر اراضی بیابانی جلوگیری کنیم، گفت:برای مهار پدیده مخرب نشست اراضی بیابانی اجرای طرح های انتقال آب در کنارطرح بیابان زدایی در مناطق کویری امری اجتناب ناپذیری است همچنین می توان با کاشت گیاهان مقاوم در برابر بیابان مانند قیچ، تاغ و گون، آثار این پدیده شوم را کاهش دهیم.

جلالی با بیان اینکه امروز باید اعتراف کنیم که سال ها از استانداردهای طرح های بیابانزدایی جهان عقب هستیم، بیان داشت: اکنون باید ۱۲۵ میلیون هکتار از مناطق کویری کشور طرح آبخیز داری باشد اما در حال حاضر فقط 25 میلیون هکتار طرح آبخیزداری انجام و همچنین باید گفت بخش عمده ای از این طرح ها نیز در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در قالب امور جهاد سازندگی اجرایی شده است.

وی افزود: باید برای این منظور اهتمام ویژه ای داشت هرچند باید گفت با تخصیص اعتبارات کنونی بیش از ۲۰۰ سال طول می کشد که طرح های طرح آبخیز داری در مناطق کویری کشور اجرا شود در حالی که آینده بیابان های ما از هم اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.