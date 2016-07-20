به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا برای فروش این بازیکن ۲۰ میلیون پوند می خواهد و رسانه های اسپانیایی از تمایل آرسنال و چلسی برای جذب این هافبک پیشین تیم فوتبال اتلتیکومادرید خبر داده اند.

این در حالی است که گالاتاسرای و فنرباغچه ترکیه هم بی تمایل به جدب توران نیستند.

«آردا توران» ۲۹ ساله به دلیل ممنوعیت بارسلونا در بازار نقل و انتقالات، در ماه ژانویه اولین بازی خود را با پیراهن این باشگاه انجام داد . با این حال نیمی از ۱۸ بازی خود در تیم بارسا را به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفته است.

در همین رابطه باشگاه دآرسنال خبر فروش «هکتور بلرین» به تیم منچسترسیتی را رد کرد و این بازیکن اسپانیایی در لندن به بازی خود ادامه خواهد داد.