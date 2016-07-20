به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از اردوی آزادکاران المپیکی از روز ۱۷ تیرماه آغاز و با تمرینات متنوعی همچون تمرین کشتی، مرور فن، تمرین وزنه و کوهپیمایی پیگیری شد. طبق برنامه کادر فنی، آزادکاران عصر امروز (چهارشنبه) نیز تمرین کشتی و مرور فن را در خانه کشتی برگزار می کنند.

همچنین این مرحله از اردوی آماده سازی آزادکاران فردا پنجشنبه به پایان می‌رسد و اردونشینان پس از چند روز استراحت باید مرحله جدید تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی آغاز کنند.

شاگردان خادم تا زمان اعزام به المپیک ریو تنها دو اردوی دیگر را در دستور کار دارند. پیش از این تمامی اردوهای تیم ملی کشتی آزاد با تمرینات پرفشار و استقامتی پیگیری می شد اما دو اردوی پایانی، بیشتر به تمرینات سبک‌تر و فنی و همچنین برنامه‌های تمرینی خاص پیش از اعزام اختصاص خواهد داشت.حسن رحیمی، میثم نصیری، حسن یزدانی، علیرضا کریمی، رضا یزدانی یا امیر محمدی و همچنین کمیل قاسمی، ملی پوشان المپیکی کشتی آزاد ایران را تشکیل می‌دهند که البته وضعیت حضور رضا یزدانی در المپیک طی روزهای آتی با توجه به بهبودی مصدومیت و نحوه تمریناتش مشخص خواهد شد..

رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل در روزهای ۲۹ تا ۳۱ مردادماه در سالن «کاری اوکا» شهر ریودوژانیرو برگزار می شود.