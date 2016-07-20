به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه هفته فرهنگی لرستان با بیان اینکه در هفته فرهنگی لرستان در تهران برای هر دستگاه وظایف و برنامه هایی پیش بینی شده است، اظهار داشت: همایش فرهنگی استان در تاریخ ۲۵ مرداد و همچنین همایش اقتصادی استان در ۲۶ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بحث نمایشگاه رسالت سنگینی بر دوش دستگاه های مختلف اجرایی خواهد بود، گفت: ۷۰ غرفه در این نمایشگاه وجود خواهد داشت و هر دستگاه می تواند بین یک تا چهار غرفه را در اختیار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان بر لزوم حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌ها در نمایشگاه تاکید کرد و افزود: تمامی مدیران و مسئولان دستگاه ها باید شخصا بر غرفه ها نظارت داشته باشند و آن چیزی که در شان استان است را به نمایش بگذارند.

شاهرخی با بیان اینکه نمایشگاه در حوزه اقتصادی، هنری، عمرانی، فرهنگی و ... برگزار خواهد شد، عنوان کرد: نمایشگاه هفته فرهنگی لرستان در حد استاندارد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت کار از نظر تجهیزات، فضا و ... بررسی شده است، تصریح کرد: دستگاه ها با شرکت های تهران که تحت نظر ستاد استان است قرارداد می بندند و هزینه آن تجهیزات را متناسب با غرفه ها پرداخت می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه نظارت کلی بر غرفه ها وجود داشته و امکانات اولیه نیز در آنجا به دستگاه ها داده خواهد شد، گفت: در بحث پوشش خبری و همچنین تبلیغات در خصوص این نمایشکاه به اداره ارشاد اسلامی استان تاکید شده که زمینه را برای وجود خبرنگاران مهیا کنند تا بتوانند پوشش خبری مناسبی را ارائه دهند.

شاهرخی اضافه کرد: صدا و سیما لرستان نیز با تهیه و پخش برنامه های اجرا شده در تهران به صورت زنده و مستقیم به اطلاع هم استانی هایی که در نمایشگاه حضور نداشته اند برساند.

وی عنوان کرد: ما در بحث برپایی نمایشکاه فرهنگی لرستان زیرساخت های آن را فراهم کرده ایم و محتوای غرفه ها با مدیران و مسئولان هر دستگاه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه هر دستگاه می تواند هزینه غرفه های خود را برعهده بخش های خصوصی بگذارند، گفت: برآورد اولیه ما شامل مکان، خدمات عمومی و وسایل مورد نیاز برای هر غرفه حدود هشت میلیون تومان است.

شاهرخی بر لزوم مهم بودن مطالب ارائه شده و افراد کارشناسی که در غرفه ها حضور دارند تاکید کرد و افزود: مدیران باید کارشناسانی خوش ذوق که دارای مهارت های خوبی در زمینه مربوطه هستند را برای غرفه ها معرفی کنند.