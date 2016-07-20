به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، ارزش شاخص بورس کشورهای آسیایی در بازار معاملات روز چهارشنبه در برخی از نقاط این قاره با روند صعودی و نزولی آغاز به کار کرد.

در همین حال شاخص بورس نیکی ۲۲۵ ژاپن با ۴۱.۴۲ واحد کاهش به ۱۶,۶۸۱.۸۹ واحد رسید، بورس کاسپی کره جنوبی با ۱.۴۳ واحد روند نزولی به ۲,۰۱۵.۴۶ واحد رسید، بورس شانگهای چین با ۸.۲۶ واحد تنزل به ۳,۰۲۸.۳۳ واحد رسید و بورس شنزن هم تقریبا بدون تغییر در ۲,۰۳۵.۸۴ واحد باقی ماند.

البته بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ با رشد ۰.۹۱ دهم درصدی روبرو شد و در استرالیا بورس ASX ۲۰۰ این کشور با ۳۷.۴۴ واحد افزایش به ۵,۴۸۸.۷۰ واحد رسید.

همچنین در بازار ارز، دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای اصلی با افزایش ارزش روبرو شد اما دلار استرالیا کاهش یافت؛ این در حالی است که «ین» ژاپن بخشی از ارزش از دست رفته خود را در مقابل دلار آمریکا بدست آورد.