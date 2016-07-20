به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی در حاشیه مراسم فینال مسابقات میانداری انفرادی که با عنوان یادواره شهیدان سلیمی و صباغ در این منطقه جنوبی برگزار شد، گفت: زورخانه شهدای جوانمرد قصاب به عنوان آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه در حال فعالیت است و علاقه مندان می توانند به صورت رایگان از این امکان مهارت آموزی ورزش باستانی استفاده کنند.

صفوی با اشاره به اهمیت ترویج ورزش های باستانی و روحیه پهلوانی افزود: طی سال های گذشته چهار زورخانه از سوی مدیریت شهری در منطقه ۲۰ تهران احداث شده است تا زمینه ترویج و ترغیب شهروندان به این رشته ورزش ارزشی فراهم شود.

عباس صباغ رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرری و دبیر ورزش های باستانی شهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز گفت: مسابقات میانداری انفرادی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از ورزشکاران از ۱۱ زورخانه شهرری طی ماه گذشته برگزار شد و در نهایت در رقابت های تیمی، باشگاه های جوانمرد قصاب، پهلوان زارع و باب الحوائج به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

صباغ با اشاره به اینکه این مسابقات در هشت رده سنی برگزار شد، افزود: برترین های هر رده سنی نیز در مراسم اختتامیه معرفی و قدردانی شدند.