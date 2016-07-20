به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری بیست و هفتمین اجلاس سراسری روسا و دبیران خانه صنعت، معدن و تجارت کشوردر کردستان امروز چهارشنبه نشست تخصصی در سنندج برگزار شد و در این نشست روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت استان های مختلف کشور به بیان مشکلات، تنگناها و پیشنهادات خود پرداختند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت سمنان در این نشست گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تمامی دستگاه های دولتی وارد عرصه شدند و حتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ستاد فرماندهی تشکیل شده است.

علی اصغر جمعه ای بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه از واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت ویژه ای حمایت شود.

وی با بیان اینکه کشور ما امروز نیاز اساسی به سرمایه گذاری و پول دارد، افزود: پول و منابع مالی از طریق صادرات ایجاد و تامین می شود و اگر این مسئله محقق تشود تمامی تلاش ها کم فایده خواهد بود.

وی عنوان کرد: از آنجا که امروزه اقتصاد با مسائل سیاسی عجین شده و جداشدنی نیست نیاز به تدوین استراتژی واحدی در عرصه اقتصادی داریم و این یکی از خواسته های فعالان اقتصادی از حاکمیت است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت سمنان افزود: مالیات بر مصرف می تواند قاچاق و فساد در حوزه کالاها را کاهش دهد و انتظار می رود این شیوه بیشتر مدنظر مسئولان قرار گیرد تا مالیات برارزش افزوده.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این نشست گفت: در زمینه تولید مشکلات و نارسایی های مختلف به دلیل سیاست ها و اقدامات دولت گذشته ایجاد شده است.

باقری بیان کرد: تمامی افراد عضو اتاق های بازرگانی و خانه های صنعت و معدن نهایت تلاش خود را برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور کرده و می کنند.

وی با اشاره به اینکه نیاز به هماهنگی بیشتری در بین خانه های صنعت ومعدن سراسر کشور وجود دارد، ادامه داد: سایت و یا مرکز ایجاد شود که مسائل و مباحث مربوط به خانه های صنعت و معدن سراسر کشور به صورت یکسان در آن مطرح شود.

مدیران دستگاه های اجرایی تنها اجرا کننده بخش نامه ها و دستورالعمل ها هستند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان هم در این نشست با طرح این سوال که چرا کشورما علیرغم مزیت های عظیمی که دارد در مدار توسعه قرار نگرفته است، گفت: وابستگی کشورما به درآمدهای نفتی یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورمان است.

محمد رضا برکتین بیان کرد: برای اینکه مزیت های کشور بروز وظهور پیدا کند و واردات هم منطث شود و تولید جایگاه واقعی خود را بدست اورد باید وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: امروز که دلارهای نفتی کاهش پیدا کرده، بهترین فرصت برای رونق به تولید است و باید این فرصت را غنیمت بشماریم.

وی اظهارداشت: ایجاد انسجام بین واحدهای صنعتی و خانه های صنعت، معدن وتجارت بهترین راه برای مقابله با غول بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: مدیران ومسئولان ما خواهان حمایت از واحدهای تولیدی هستند ولی متاسفانه اجازه فکر کردن و اختیار عمل را ندارند و در قبال دریافت حقوقی ثابت مجری بخش نامه ها ودستورالعمل هایی هستند که از مرکز برای آنها ارسال می شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: اگر تولید رونق پیدا نکند تا پایان امسال ۳۰، ۴۰ درصد واحدهای صنعتی فعالی هم که در کشور داریم از رده تولید خارج خواهند شد.

بهنام با بیان اینکه ۱۳۰ نفر رانت خوار در کشورما صنعت را فریز کردند، بیان کرد: تمامی فعالان اقتصادی خواستار جدا کردن این رانت خواران و قطع دست انها از حوزه تولید و صنعت کشور هستند.

وی بیان کرد: رییس جمهور اسبق کشورمان حامل های انرژی را گران کرد و وعده داد در قبال آن یارانه به واحدهای تولیدی اختصاص داده می شود و این وعده تحقق پیدا نکرد و حال دولت بدهکار واحدهای تولیدی است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت البرز هم در این نشست گفت: معوقات بانکی واحدهای صنعتی مبلغ سنگینی نیست و اگر بحثی در این رابطه می شود تنها به منظور به حاشیه بردن آن است.