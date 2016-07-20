به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان صبح چهار شنبه به همراه رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از روند احداث موج شکن غربی مجتمع بندری کاسپین و احداث پست های اسکله مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی دیدن کرد.

وی همچنین از دو واحد تولیدی در حال احداث در شهرک صنعتی شماره دو منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

این واحدهای صنعتی «های تک» تولیدکننده دارو و صنایع شیمیایی، تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.

ترکان در ادامه از پروژه عمرانی احداث استخر سرپوشیده در کنار مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی دیدن کرد.

وی همچنین از طرح احداث پارک نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی، زیرساخت های احداث شده مجموعه ورزش های ساحلی سیروس قایقران و عملیات عمرانی طرح توسعه این مجموعه ورزشی و طرح های سرمایه گذاری شرکت کشتیرانی «محور طلایی» در خصوص احداث سردخانه ۱۰ هزار تنی، انبارها و مخازن نفتی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین بازدید کرد.