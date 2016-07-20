به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس، در ساعت ٢٠ و ٣٣ سه شنبه شب بدنبال تماس با مرکز پیام اورژانس ١١٥ گزارشی از یک فقره انفجار در منطقه بیضا داده شد که بلافاصله سه دستگاه امبولانس برای بررسی موضوع و امداد رسانی به محل اعزام شدند.

این انفجار شش نفر از اعضای یک خانواده افغانی که در چادر زندگی می کردند را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

مصدومین توسط سه دستگاه امبولانس با سوختگی های ٤٠ درصد‏ و ٥٠ درصد به بیمارستان سوختگی امیرالمومنین(ع) صدرا منتقل شدند.