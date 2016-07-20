سرهنگ عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۰۵ درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده در استان بوده ایم، اظهار داشت: میزان دستگیری باندهای قاچاق کالا نیز ۳۷ درصد رشد یافته است.

وی تصریح کرد: میزان دستگیری متهمان در رابطه با قاچاق کالا نیز ۲۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان با اشاره به اینکه تا کنون انواع سرقت ها در لرستان ۱۴ درصد کاهش یافته است، گفت: در حوزه کشف سرقت ها خوشبختانه توفیق خوبی داشته ایم و ۸۸ درصد سرقت ها در استان را کشف کرده ایم.

سرهنگ نظری افزود: میزان کشف سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.