قاسم عربیارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به منظور تامین برق مورد نیاز طرح برقی کردن مرکز انتقال نفت و تاسیسات سبزوار، پروژه افزایش قدرت برق این مرکز تعریف، پیش‌بینی و طراحی شد، اظهار داشت: این پروژه که دارای انواع عملیات مختلف و متنوع الکتریکال است با ۱۲میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

وی اضافه کرد: احداث خط انتقال ۲۰کیلوولت هوایی دو مداره به طول پنج کیلومتر با هادی ۱۲۰ (روکش‌دار)، احداث خط برق زیرزمینی به طول بیش از یک کیلومتر از محل پست ۱۳۲کیلوولت باشتین با شش رشته کابل ۱۸۵*۱، خرید و نصب تابلوهای فشار متوسط(۲۰هزار ولتی) به تعداد شش سلول در پست برق سربداران، احداث سوئیچ‌خانه انتهایی خط به تعداد سه سلول در ورودی تلمبه خانه، نصب پست ۴۰۰ به ۲۰ هزار ولت هوایی داخل تلمبه خانه و... از مهمترین اقدامات انجام شده برای تحقق این پروژه بود.

مدیر خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت منطقه شمالشرق با اشاره به اینکه این پروژه با تلاش و همکاری کارکنان شرکت در نیمه خرداد امسال برق‌دار شده است، تصریح کرد: با اتمام این پروژه، توان برق مرکز انتقال و تاسیسات نفت سبزوار از ۲۱۰ کیلوولت به چهار هزار کیلوولت رسیده است.

عربیارمحمدی خاطر نشان کرد: از نکات مهم این پروژه تحصیل اراضی به مقدار ۶۰هزار متر مربع در مسیر کمربندی شهر سبزوار است که توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام شده است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این پروژه، زیرساخت مورد نیاز برای نصب سه دستگاه الکتروپمپ اصلی شش کیلوولتی به قدرت یک هزار و ۳۱۰ کیلووات در مرکز انتقال نفت سبزوار فراهم شد.

ساخت پل فلزی با استفاده از لوله‌های مستعمل در منطقه شمال شرق

مدیر خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت منطقه شمالشرق همچنین افزود: به منظور دسترسی به طرفین مسیر خط لوله ۲۰ اینج منطقه شمالشرق در کیلومتر ۸۰۰+۷۱۷، یک سازه پل فلزی با استفاده از لوله‌های مستعمل ۲۰ و چهار اینچ و نیروها و امکانات این منطقه ساخته شد.

عربیارمحمدی گفت: این پل فلزی به طول ۴.۶متر و به عرض چهار متر بر روی یکی از رودخانه‌های فصلی این منطقه، احداث شده است.

وی با بیان اینکه کوتاه شدن مسیر، امکان دسترسی ماشین آلات سبک و سنگین راه سازی به طرفین حریم خطوط لوله و هدایت سیلاب‌ها از اهداف اصلی ساخت این پل فلزی است، افزود: مقاومت و استحکام این سازه به دلیل استفاده از بتن و لوله مستعمل در پایه‌های آن از دیگر نکات مهم ساخت این پل فلزی است.

نصب مارکر فلزی پایه بتونی در منطقه شمالشرق

مدیر خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت منطقه شمالشرق همچنین از ساخت و نصب تعدادی نشانه‌گر (مارکر) در مسیر خطوط لوله این منطقه خبر داد و گفت: این اقدام به منظور کاهش فواصل مارکرهای قبلی و با هدف‌های حفظ حریم، آشنایی بیشتر مجاوران با خطوط لوله منطقه و کاهش تجاوز به خطوط، انجام شده است.

عربیارمحمدی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مجاوران خط از حریم و مسیر عبور خطوط لوله نفت، ادامه داد: ۱۵ عدد از این مارکرها در مسیر انشعابی دامغان نصب شده است.

وی با اشاره به فاصله ٢٠٠ متری مارکرها در خارج از محدوده شهری و ١٠ تا ٢٥ متری در محدوده شهری و روستایی، یادآور شد: ۱۰ مارکر دیگر نیز در کیلومتر ۳۷۵ (ناحیه شهری شاهرود) و کیلومتر ۴۹۸ مسیر خط ۲۰ اینچ نصب شده است.

عربیارمحمدی همچنین به پیشرفت مطلوب جمع آوری اطلاعات سیستم جی آی اس (مختصات محلی خط لوله) در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: در این طرح که توسط پیمانکار ستاد شرکت در حال انجام است، مستند سازی اطلاعات مسیر خطوط لوله، عملیات برداشت نقاط و ثبت اطلاعات مسیر با جی پی اس و نامگذاری همه نقاط ثبت شده مورد انتظار است.