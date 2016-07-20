به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدرضایی پیش از ظهر چهارشنبه در سومین همایش بسیج رسانه استان مازندران در آمل بابیان اینکه کارهای ارزشمندی در طول فعالیت سپاه رسانه در مازندران در حال دفاع از ارزش‌ها هستند که موردنیاز نظام بوده و کار سختی در پیش است، گفت: اگر بدکارکنید و حساسیت لازم نباشد اتفاقات غیرقابل‌جبران خواهد بود و باید هوشیاری همه‌جانبه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: دشمن با تمام توان برای در هم شکستن انقلاب وارد شد تا گفتمان انقلاب را از بین ببرد؛ چون انقلاب ما با استعمار و سلطه گری مقابله می‌کند و گفتمان انقلاب در مقابل زیاده‌خواهی‌های آنان ایستاده است.

رضایی بابیان اینکه دشمن اکنون با تلاش همه‌جانبه و کانون اثرگذار شکل داده‌اند، یادآور شد: جنگ، توطئه، ترور، جنگ و...با انقلاب مقابله کردند اما جنگ پایه‌های نظام را حفظ و مستحکم کرده و تهدیدها تبدیل به فرصت شد.

وی ادامه داد: تهدید نوع دوم آنان انزوای سیاسی ایران بود که با افزایش فشارهای بین‌المللی و چیدن مهره‌های خود در نظام وارد شدند که متأسفانه برخی دولتمردان ما فرصت‌ها را از دست دادند اما انقلاب از این تهدید عبور کرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: تحریم‌های اقتصادی سومین ترفند دشمن بود که با مشاهده ردپای دشمن توسط مردم و اینکه می‌خواهند مردم را از حاکمیت جدا کنند، شکست خورد.

وی افزود: برای تأمین اقتصاد باید تلاش کرد لذا پیشرفت و توسعه اقتصادی ازنظر رهبری حرکت در مسیر اقتصاد درونی، اقتصاد درون‌زای بیرون نگر بود تا پیشرفت حاصل شود.

این مسئول با اشاره به تحریم جدید و نفوذ دشمن گفت: این نفوذ از ابتدای انقلاب بوده و اکنون نیز پررنگ شد تا فرهنگ، ایمان و هویت نردم را از دست بگیرد و با توجه له ابن که همه مشکلات را پشت سر گذاشته ابم باید در ادامه با هوشمندی و حساسیت بیشتر در نفوذ دشمن وارد شویم.

رضایی گفت: دشمن می‌خواهد از مردم ما آمریکایی‌هایی بسازد در خارج از امریکا و بافکر آمریکایی در ایران زندگی کنند تا با استفاده از سبک زندگی مردم آمریکا استفاده کند که اگر در پی دشمن باشیم همه ارزش‌ها را ازدست‌داده‌ایم که رهبری جهاد کبیر را در مقابله با این توطئه برای ما تبیین کردند.

وی گفت: پیروی نکردن از دشمن جهاد کبیر است که دارای مقدماتی است که در این بخش، رسالت اصحاب رسانه آغاز می‌شود و باید تبیین شده و در مردم ایجاد بصیرت شود و در کنار عملیات تبیین توسط نخبگان، اساتید، طلاب، دانشجویان و آحاد جامعه، رسانه باقوت بیشتری در کنار وظیفه اصلی خبررسانی و اطلاع‌رسانی واردشده و روشنگری کنند و عملیات قوی انجام دهند و نسل جوان را در مسیر درست هدایت کنند و احساس تکلیف کنند و حساسیت ایجاد کنند که بکی از شاخصه‌های انقلابی گری است و سپس آگاه‌سازی کنند.

رضایی افزود: امروز ارتش ما در آب‌های آزادراه یافته است که در جامعه ما و اطراف امنیت ایجادشده و رشد در صنعت و تولیدات، ماهواره به فضا فرستادیم و هسته‌ای شدیم و این مسائل باید مستند و جذاب به جوانان ارائه شود.

رضایی گفت: باید رسانه جبهه‌ای و با اتحاد وارد شود و کنکاش کند و علیرغم مشکلات و اختلافات باید همفکری کرده و در کنار هم باشیم و تولید فکر کنیم و استمرار در کار داشته باشند تا دشمن و امریکا که عامل بدبختی جامعه است؛ حضور پیدا نکرده و بر ما غلبه نکند.

حکمت داجلیری، فرمانده سپاه آمل با اشاره به مطالبات رهبری و استحکام درون نظام و اینکه راهکار و حل مشکل از بیرون نیست و باید از درون باشد و با تقویت روحیه انقلابی باشد، افزود: نفوذ و انقلابی گری نیز از مطالبات رهبری است.

وی ادامه داد: رسانه و گروه رسانه امروز نقش مؤثری در جوامع مختلف دارد و نباید در توسعه بسیج غافل شویم که بسیج رسانه به‌عنوان ضرورت شکل گرفت و امیدواریم شاهد توسعه اخلاق باشیم

در این مراسم از خانواده شهید عباسعلی تقی زاده، شهید شاخص بسیج رسانه شهرستان اما در سال 95 و مدیران نمونه بسیج رسانه مازندران از میلاد عبداللهی از رامسر، محمدرضا نوروزی از تنکابن و هومن رضاییان از بابلسر و سیده رقیه حسینی از نکا، صدیقه قربان نیا از بابل و خدیجه ساعدی از تنکابن تجلیل شد.