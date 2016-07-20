حجت الاسلام نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه گزارش سازمان بازرسی به کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد و گفت: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور پیدا کرد و گزارشی در خصوص فیشهای نجومی به نمایندگان ارائه داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش ارائه شده پیرامون کم کاری هایی که برخی به مجلس ارائه می دهند، بود؟ گفت: گزارشی که دیروز عصر قرائت شد، پیرامون خلاها قانونی موجود و قانون تراشی های برخی مسئولان بود.

این نماینده مجلس افزود: طبق اصلاحیه ماده ۲۴۰ قانون تجارت، دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف باید دو برابر آنچه که دریافت کرده اند را بازگردانند که این مسئله نیز در جلسه دیروز مطرح شد.

نوروزی تصریح کرد: سراج همچنین در خصوص کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن در گزارشها و همچنین عدم همکاری برخی مسئولان با سازمان بازرسی انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از حضور وزیر دادگستری در هفته بعد در این کمیسیون خبر داد و افزود: تعدادی از نمایندگان سوالاتی از وزیر دادگستری دارند که علاوه بر سوالات منطقه ای، در خصوص فیشهای نجومی و انتصاب مجدد برخی از این حقوق بگیران در روزهای اخیر سوالاتی پرسیده می شود.