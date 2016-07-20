به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» که روز شنبه دوم مردادماه برگزار می‌شود، صادق کرمیار حضور می‌یابد.

برنامه «اتفاق ترانه» از برنامه‌های دفتر ترانه و سرود حوزه هنری است که با هدف ترویج کتاب و کتاب‌خوانی بین اهالی ادبیات برگزار شده و در آن از حضور چهره های سرشناس هنری و ادبی برای معرفی تازه‌ترین کتاب های مورد مطالعه آنها استفاده می‌کند.

در این محفل شعر و موسیقی ماهانه به جز شعرخوانی شاعران جوان، برنامه های متنوع دیگری از جمله اجرای موسیقی و شعرخوانی اساتید وجود دارد که علاقه مندان برای اطلاع از سایر بخش‌های برنامه می‌توانند به اخبار تکمیلی در وب‌سایت مرکز موسیقی حوزه هنری به نشانی www.musicenter.ir مراجعه کنند.

یازدهمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» به همت مرکز موسیقی و مرکز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری، شنبه دوم مردادماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می‌شود. ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.