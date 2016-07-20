به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه موقت شاهرود در زمان تصدی گری حجت الاسلام محمود ترابی، طی حکمی توسط حجت الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به مدت سه سال به عنوان امام جمعه شاهرود منصوب شد.

در متن حکم انتصاب وی آمده است: حجت الاسلام عباس امینی، ضمن تقدیر و آروزی توفیق برای حجت الاسلام ترابی امام جمعه سابق شاهرود، و بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری ائمه جماعه کشور و با تائید حضرات آقایان، علمای اعلام ایدهم الله تعالی، جنابعالی از طرف مقام معظم رهبری و ولی فقیه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به سمت امام جمعه شاهرود به مدت سه سال منصوب می شوید.

در ادامه این حکم می خوانیم: ان شاالله تعالی ضمن برگزاری این فریضه بزرگ الهی مردم را نسبت به وظایف خطیر و حساسی که در رابطه با اسلام عزیز و انقلاب خونبار ملت شریف ایران دارند، آشنا ساخته و به وحدت و همبستگی دعوت کنید و از تفرقه و اختلاف برحذر دارید، امید است روحانیان معظم، اهالی محترم به خصوص ارگان ها و نهاد ای انقلابی فرصت را غنیمت شمرده و همکاری لازم را در انجام هرچه باشکوه تر نماز جمعه در محل با جنابعالی داشته باشند از خدای متعال موفقیت همگان را مسئلت دارم.

حجت الاسلام عباس امینی پیش از این به عنوان امام جمعه موقت شاهرود فعالیت داشت که با انتقال یافتن حجت الاسلام ترابی امام جمعه سابق شاهرود به گنبد کاووس، به عنوان امام جمعه شاهرود معرفی شد.

قرار است مراسم معارفه عمومی امینی جمعه آتی در مصلای مدرسه قلعه شاهرود برگزار شود.