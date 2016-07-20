به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی بار دیگر اظهارات سخیفی را علیه ایران مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به گسترش فرقه گرایی در منطقه مدعی شد: فرقه گرایی تنها پس از پیروزی انقلاب ایران، وارد منطقه شد.

این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم سعودی با سلسله اقدامات خود در منطقه به ویژه در عراق، پرچمدار فرقه گرایی در منطقه شناخته می شود.

سعودیها همواره در تلاش بوده و هستند که میان شیعیان و اهل تسنن در عراق شکاف ایجاد کرده تا بدین ترتیب زمینه برای تجزیه آن فراهم شود و در آن سوی، ایران را متهم به فرقه گرایی می کنند.

الجبیر همچنین در ادامه اظهارات خود، ادعا کرده است: قانون اساسی ایران فرقه گرایانه است.

این ادعا در حالی است که سعودیها خود به سرکوب شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان مشهور هستند.

وزیر خارجه سعودی همچنین ادعا کرد: ایران به خود به عنوان سرپرست تمامی شیعیان در سراسر جهان می نگرد و این مسأله از دیدگاه ما غیرقابل قبول است.

الجبیر همچنین ادعا کرد: ایران حزب الله را به عنوان اولین سازمان تروریستی در منطقه به وجود آورد.

این اتهامات الجبیر در حالی است که عربستان سعودی پرورش دهنده بسیاری از گروه های تروریستی در منطقه و جهان است و در سوریه از «جبهه النصره»، در عراق از «داعش» و در یمن از «القاعده» حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آورد.

الجبیر در ادامه اظهارات خود در خصوص حزب الله مدعی شد: حزب الله در سوریه، عراق، بحرین، یمن، پاکستان و افغانستان اقدامات خرابکارانه انجام داده و از همه گروه های تروریستی در منطقه حمایت می کند؛ پرونده حزب الله برای همه روشن و واضح است.

اظهارات کینه توزانه وزیر سعودی علیه حزب الله به دلیل ایستادن این گروه در برابر مطامع رژیم سعودی در لبنان صورت می گیرد. از مدت ها پیش عربستان سعودی تلاش می کند تا رئیس جمهور مورد نظر خود در لبنان را به قدرت برساند که حزب الله در برابر این زیاده خواهی ها ایستادگی کرده و مانع تحقق آن شده است. از سوی دیگر، در سوریه نیز حمایت های حزب الله از ارتش سوریه مانع از تسلط تروریست های تکفیری مورد حمایت رژیم سعودی بر بسیاری از مناطق استراتژیک سوریه شده است. در عراق نیز وضعیت به همین گونه است و حزب الله لبنان به بزرگترین مانع در برابر تحقق اهداف سعودی در منطقه تبدیل شده است.

وزیر خارجه سعودی همچنین مدعی شد: گفته می شود که «حسن روحانی» میانه رو است؛ این در حالی است که ما از وی میانه روی ندیدیم و فقط اقدامات خصمانه مشاهده کردیم.