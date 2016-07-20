به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان تهران در ورامین اظهار داشت: توجه به خانواده زندانیان یک عبادت محسوب می شود و افرادی که در این عرصه فعال هستند، نزد خداوند متعال مأجور خواهند بود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی برای کمک به خانواده زندانیان افزود: باید از ظرفیت های فرهنگی، مردمی و رسانه ای برای کمک هر چه بیشتر به خانواده زندانیان و کسانی که جرم عامدانه انجام نداده اند، استفاده شود.

وی ادامه داد: حضور افراد در زندان آسیب های جدی برای خانواده های آنان به همراه دارد و بدون تردید کمک به آزادی زندانیان می تواند یک عبادت بزرگ محسوب شود.

محمودی با انتقاد از عدم وجود رسانه ای مستقل برای بیان دغدغه های فرهنگی و اجتماعی استان تهران اضافه کرد: شبکه مستقل استانی برای مردم شهرستان های استان تهران به منظور بیان دغدغه های فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد.

وی گفت: باید دردهای فرهنگی و اجتماعی منتقل شده و بر اساس نیاز هر منطقه برای حل این مشکلات برنامه ریزی لازم انجام شود.

امام جمعه موقت ورامین با تأکید بر استفاده از ظرفیت های موجود برای احقاق حق مردم شهرستان های استان تهران یادآور شد: حق مسلم حدود پنج میلیون نفر از مردم شهرستان های استان تهران در حوزه برخورداری از شبکه مستقل استانی نادیده گرفته شده است.