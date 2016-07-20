به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «به نام ایران» که از نظر موضوعی برخی مسائل اجتماعی را در سایه مسائل ورزشی مطرح می‌کند، در حال طی کردن آخرین مراحل تولید است و شب گدشته، آخرین مرحله فیلمبرداری برای تولید این نماهنگ در شهرک سینمایی دفاع مقدس، صورت گرفت.

به گفته مسئول خانه مستند داستانی، در این نماهنگ افتخارات مختلف ملی و مذهبی از جمله دلاوری‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته است و تلاش شده تا در آستانه مسابقات المپیک ریو و در جهت افتخار آفرینی‌های ورزشکاران کشور در این میدان، احساس غرور ملی مردم ایران زمین بیش از پیش تقویت شود.

برای ساخت نماهنگ «به نام ایران» از لوکیشن‌های مختلفی بهره برده شده است‌ و فیلمبرداری‌های لازم برای ساخت این نماهنگ شب گذشته در شهرک سینمایی دفاع مقدس به عنوان آخرین لوکیشن به اتمام رسید. این نماهنگ به زودی و پس از پایان یافتن مراحل نهایی تدوین آماده پخش خواهد شد.

این مستند اواسط مرداد آماده پخش خواهد شد و به مناسبت المپیک ریو برزیل از شبکه‌های مختلف سیما به نمایش درخواهد آمد.