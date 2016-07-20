گلی کهن‌سال مدیر سینمایی و هنرهای نمایشی اداره کل حفظ آثار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار تصویربرداری فیلم مستند «دست‌هایی از جنس آسمان» صبح امروز در مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران آغاز شد و این مستند ۴۵ دقیقه‌ای با محوریت شهید منصور مهدوی نیاکی و عملیات کربلای چهار باهدف ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در حال تولید است.

کهن‌سال با اشاره به اینکه برای تصویربرداری این فیلم از مکان‌های مختلفی بهره گرفته شد، افزود: مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران به‌عنوان نقطه آغاز کار فیلم‌برداری در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه شهید نیاکی از شهدای آمل است، از لوکیشن های شهرستان آمل نیز در این مستند بهره گرفته شد.

کهن‌سال در ادامه از محلات قدیمی آمل، مسجد امام (ره)، مدرسه امام خمینی (ره)، مسجد جامع، خیابان‌های با بافت قدیمی و روستای نیاک به‌عنوان مکان‌هایی که کار تصویربرداری انجام می‌شود نام برد و اضافه کرد: بخشی از عملیات کربلای چهار که با محوریت غواص‌هاست در روستای سید محله جاری لاریم بازسازی می‌شود.

کهن‌سال در ادامه با اشاره به عوامل تهیه و تولید این مستند، افزود: این مستند به کارگردانی و نویسندگی ناصر طاهریان، مدیر تولید و دستیار تهیه احمد عالمی، تصویربرداری سید عباس قاسمی نژاد، تدوینگری یوسف علیزاده، مدیر صدابردار مسعود محسنی نژاد در حال تهیه است.

مدیر هنرهای سینمایی و نمایشی اداره کل حفظ آثار مازندران، بیان کرد: این مستند توسط شرکت سینمایی راسخ فیلم و با همکاری اداره کل حفظ آثار، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه کربلا، لشکر ۲۵ کربلا، شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری، شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل، بانک خون آمل، آموزش‌وپرورش آمل ساخته می‌شود.

وی در پایان افزود: قرار است مستند دست‌هایی از جنس آسمان ۱۹ مردادماه هم‌زمان با برگزاری مراسم سالگرد شهدای غواص در ساری اکران شود.