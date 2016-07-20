به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمدرضا سید احمدیان در جمع خبرنگاران گفت: شش سالی است که وزارت بهداشت شاخص‌های بین‌المللی بومی شده در زمینه اعتباربخشی و ارزیابی را در کشور اجرا می‌کند و تاکنون چهار بار این اعتبارسنجی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه پژوهش و آموزش‌محوری، کمترین خطاهای پزشکی، ایمنی بیمار و اورژانس از جمله شاخص‌های مد نظر کارشناسان برای اعطای درجه است، گفت: مهمترین معیار در این شاخص‌ها بخش اورژانس بیمارستانی است که خوشبختانه بیمارستان ولیعصر بهترین شاخص در سرعت رسیدگی به بیمار را ارائه داده است.

معاون بهداد ناجا گفت: اورژانس این بیمارستان بیش از ۳۰ هزار مراجعه‌کننده در سال گذشته داشته است که این آمار نشان می‌دهد این اورژانس جزو اورژانس‌های پر کار کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه‌های متفاوتی طرف قرارداد با بیمارستان ولیعصر هستند، افزود: علاوه برنیروهای مسلح، بیمه‌های تکمیلی شهرداری و بانک‌ها نیز از خدمات درمانی ارائه شده در این بیمارستان استفاده می‌کنند تا جایی که هم‌اکنون در این بیمارستان ۲۷۴ تخت وجود دارد که ۲۵۱ تخت آن فعال است.

سید احمدیان در ادامه با اشاره به اینکه امنیت جزو مؤلفه‌های زیرساختی در یک کشور است، تصریح کرد: امنیت را انسان‌های سالم تامین می‌کنند از آنجایی که عمده مسئولیت امنیت در کشور ما با کارکنان نیروی انتظامی است، آنها باید از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشند؛ چرا که معتقدیم یک پلیس سالم می‌تواند محور امنیت پایدار در کشور تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه معاونت بهداد ناجا، پلیس سالم را از بین متقاضیان خدمت در نیروی انتظامی گزینش می‌کند، ادامه داد: پلیس باید دغدغه‌ای بابت بیماری همسر یا فرزند خود نداشته باشد. بنابراین تمامی سعی و تلاش ما در معاونت بهداد ناجا، ارتقای سطح خدمات درمانی به کارکنان ناجا و خانواده آنها است.

معاون بهداد ناجا به همکاری مستمر علوم پزشکی و علوم انتظامی اشاره کرد و گفت: طب انتظامی در زمینه ارائه خدمات ترافیکی، طب ترافیکی، مواد مخدر و مرزبانی، زبان مترجم بین وزارت بهداشت و نیروی انتظامی به شمار می‌رود. علاوه بر این، این معاونت در زمینه طب مشمولان نظام وظیفه و همچنین معافیت پزشکی آنها نیز فعالیت می‌کند.

سید احمدیان ادامه داد: روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از خدمات بخش درمانگی و ۳۰۰ نفر از خدمات اورژانس این بیمارستان استفاده می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر ۳۳ پلی‌کلینیک و ۷ بیمارستان در سطح استان‌های کشور با مدیریت نیروی انتظامی فعال است.