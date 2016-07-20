به گزارش خبرنگار مهر، مریم نخستین صبح چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر قزوین اظهار کرد: بسیاری از مهندسان، متخصصان و کارشناسان قزوینی در عین مهارت و علاقمندی بیکارهستند که بهتر است در پروژه های کلان شهر به کارگیری شوند.

وی با اشاره به مزیت استفاده از نیروهای بومی به جای افراد غیر بومی بیان کرد: متخصصین قزوینی شناخت بیشتری نسبت به شهر داشته و با هزینه کمتری اقدام به انجام کار می کنند.

نخستین یادآور شد: در حال حاضر مشاوران غیر بومی با دستمزد بالا به کارگیری شده اندکه شناخت کمتری نسبت به قزوین دارند و مدتی طول می‌کشد تا به طور کامل با شهر آشنا شوند و این موضوع به اجرای پروژه ها لطمه می‌زند.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی گفت: بخش زیادی از پروژه های عمرانی شهر توسط چند شرکت اجرا می‌شود و مقرر شده بود این شرکت ها کارگران و مهندسان خود را از شهر قزوین انتخاب کنند، که این موضوع محقق نشده است.

نخستین ادامه داد : جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و متخصصین به اعضای شورای شهر مراجعه می‌کنند که حاضرند برای رهایی از بیکاری در مشاغل بسیار پایین به کارگیری شوند.

رئیس کمیسیون ساماندهی ملاقات های مردمی شورای اسلامی شهر قزوین خواستار عدم به کارگیری مشاوران دو شغله و بازنشسته شد و یادآور شد: این روند باید اصلاح شده و از جوانانی که تخصص و مهارت لازم را دارند بهره گیری شود تا این افراد نیز وارد بازار کار شوند.