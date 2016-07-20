به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی امروز چهارشنبه در نشست برنامه‌های سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات مرصاد اظهار داشت: سال ۶۷ بعد از ۲۰ تیر زمزمه‌ تحرکات عراقی‌ها به گوش رسید و از ۲۷ و ۲۸ تیر به عملیات‌ها شدت بخشید و هجمه عظیمی را در غرب و جنوب شروع کرد.

همتی به تحرکات منافقین در آن روزهای پایانی جنگ اشاره و بیان کرد: رجوی می خواست سه روزه تهران را بگیرد و با یک استراتژی کاملا اشتباه ۵ هزار نیروی زن و مرد را در جاده‌ای مستقیم به راه انداخت اما به لطف خداوند در چهار زبر برای همیشه طومار منافقان در هم پیچیده شد.

وی افزود: در عملیات مرصاد از ۵ هزار نیروی منافقان سه چهارم به درک واصل شدند و بعد از این عملیات منافقان هرگز پشت خمیده خود را راست نکردند و هم اکنون تفاله‌های منافقان در پایگاه لیبرتی مستقرند تا شاید جایی برای وابستگان خود فروخته پیدا شود.

همتی خطاب به همه نهادها، سازمان‌ها و ادارات گفت: هر آنچه در توان دارید برای زنده نگهداشتن سالروز عملیات مرصاد به کار گیرید و رشادت‌های ارتش، سپاه، هوانیروز، عشایر، نیروی انتظامی و... که در عملیات مرصاد سنگ تمام گذاشتند برجسته شود.

وی گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سپاه برنامه‌هایی را برای گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد در نظر گرفته‌اند و باید سعی شود مردم در این مراسم‌های مشارکت کنند چراکه عملیات مرصاد متعلق به همه مردم است.

همتی همچنین بیان کرد: تقاضا کرده بودیم تا در روز ملی کرمانشاه مردم ما با مقام معظم رهبری دیداری داشته باشند و إن شاءالله موافقت شود و سال آینده این مهم تحقق یابد و در این خصوص نیز نامه‌ای با امضای فرمانده سپاه، نماینده ولی فقیه و استاندار نوشته شده است.

مشاور عالی استانداری کرمانشاه در امور ایثارگران تجلیل از رزمندگان عملیات مرصاد را به عنوان یکی از برنامه‌های اثرگذار پیشنهاد داد و گفت: مراسم‌ها تحت نظر فرمانداری انجام شود.

این مسئول گفت: شهدا حق عظیمی به گردن همه ما دارند و هر نهادی باید خودجوش برای گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد اقدام کند.

همتی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری جنگ در کرمانشاه شروع شده و به پایان رسید، تصریح کرد: هر کس از مسائل طایفه‌ای و قبیله‌ای و قومیت دم بزند به مملکت خیانت کرده و باید متحد باشیم.

مشاور عالی استانداری کرمانشاه در امور ایثارگران تاکید کرد: ادارات و نهادها و سازمان‌ها و... برای گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه سنگ تمام بگذارند.