به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح چهارشنبه در بازدید از کمپ ترک اعتیاد امید خورموج اظهار داشت: رعایت الزامات بهداشتی باید از مهمترین اولویت های این کمپ باشد و شبکه بهداشت و درمان نیز به صورت مرتب نظارت بهداشتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امکانات ورزشی این کمپ فراهم شود، افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان این آمادگی را دارد که آموزش‌های مهارت آموزی را به صورت رایگان ارائه دهد.

حسینی اضافه کرد: برابر گزارش واصله این کمپ از سال ۹۰ تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر در شهرستان و شهرهای همجوار پذیرش کرده است که برخی از آنها ترک کردند وهم اکنون در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند.

وی بر ضرورت حمایت از خانواده هااز افراد ترک اعتیاد تاکید کرد و ادامه داد: اداره بهزیستی سال گذشته ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات با بهره کم در اختیار افراد برای ایجاد اشتغال قرار می دهد و کار فرمایانی که این گونه افراد را مشغول به کار کنند تسهیلات کم بهره دریافت خواهند کرد.