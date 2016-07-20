به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم بهره داری از ساختمان اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در اهواز اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که با ایجاد ثبات توانستیم برنامه راهبرد پنج ساله را در دو سال تدوین کنیم و برای اولین بار پس از ۴۰ سال دارای برنامه شدیم.

وی افزود: در هفته تامین اجتماعی ۴۰ طرح خدماتی ـ درمانی افتتاح شد که بیشتر این طرح ها در مناطق محروم بودند.

نوربخش ادامه داد: بحث پرداخت متمرکز به مستمری بگیران، افتتاح سی.ام.آر و حذف دفترچه در مراکز درمانی از اقدامات موثر این سازمان است که به زودی اجرایی می شود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان برتر در بین ۶۴ سازمان دیگر در تعامل قانونی با دیوان محاسبات بوده است.

نوربخش با بیان اینکه امسال سه هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده ایم، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون تکیه بر درآمدهای نفتی در خط مقدم اقتصادی کشور ایستاده است.