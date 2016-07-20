به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برای لزوم کاهش مصرف برق در شهر تبریز آورده است: با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در روزهای اخیر و افزایش مصرف برق در تبریز، از نظر فنی شبکه توزیع پاسخگوی این اضافه بار نیست و از مشترکین محترم درخواست می کنیم در مصرف برق صرفه جویی کنند.

این اطلاعیه می افزاید: با توجه به نمودارهای آماری پیک بار، به احتمال زیاد پیک مصرف برق در روزهای آتی نسبت به روزهای مشابه سال گذشته، افزایش خواهد داشت. بر همین اساس روزها از ساعت ۱۱ الی ۱۵ شاهد اوج مصرف برق هستیم که نیازمند همکاری مستمر مردم و سازمان ها در رعایت الگوی مصرف برق جهت تامین برق پایدار برای مشترکین هستیم.

در ادامه این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز خواستار استفاده از لوازم برقی به خصوص لوازم برودتی دارای علامت استاندارد و بر چسب انرژی شد، انتخاب نوع کولر با توجه به مناطق آب و هوایی، خاموش کردن کولر در هنگام ترک منزل، عدم استفاده از دور تند کولر در زمان پیک مصرف برق، بستن کامل در و پنجره به هنگام استفاده از کولر از راهکارهای ساده در جهت تعدیل مصرف انرژی می باشد.

در پایان این اطلاعیه می افزاید: از عموم شهروندان، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی می خواهیم با عدم استفاده از لوازم برقی غیر استاندارد و پر مصرف در جهت پایداری شبکه و تامین مستمر برق با صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی برق این شرکت را در خدمت رسانی به عموم همشهریان فهیم یاری رسانند.