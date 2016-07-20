به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار فرهنگی کشور نیازمند عزم ملی مسئولان اجرایی است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم که فرهنگ اصیل اسلامی به معنای واقعی در خانواده های ایرانی نهادینه شود چراکه نهادینه شدن این فرهنگ خانواده ها را از بسیاری از آسیب های اجتماعی مصون نگه می دارد.

مسعودی در ادامه گفت: متأسفانه امروز دشمن به راحتی با بهرگیری از شبکه های مختلف ماهواره ای و فضای مجازی در درون خانواده های ایرانی نفوذ کرده و بعضا شاهد حضور بعضی از افراد خانواده یا از روی جهل و یا از روی غفلت با عدم پوشش اسلامی در سطح معابر و خیابان ها هستیم.

وی خاطر نشان کرد: وجود چنین صحنه های در خیابان ها و معابر دردآور است چرا که کشور ما کشوری اسلامی با محوریت فرهنگ قرآنی است و این شیوه پوشش مناسب با افکار و عقاید اسلامی ماسازگار نیست.

مسعودی تصریح کرد: اصلاح ساختار فرهنگی عزم ملی مسئولان اجرایی در کنار مسئولان فرهنگی کشور را می طلبد چرا که عدم توجه به پوشش و اخلاق اسلامی خطرات غیر قابل جبرانی را برای کشور اسلامی ما در بر دارد.

این دلسوز فرهنگی در البرز، خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم که جوانان و نوجوانان با فرهنگ اصیل اسلامی که تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان است به خوبی آشنا شوند چراکه در صورت پایبندی به ارزش های دینی اراده و عزم ملی در این قشر فعال از جامعه شعله ور می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی البرز تأکید کرد: شهدای ما در وصیت نامه خود بارها بر موضوع رعایت حجاب و عفت اسلامی تأکید کرده اند و ما که وامدار خون این شهدا هستیم باید تلاش کنیم که این پدیده شوم غربی که هیچ نوع سازگاری با فرهنگ اصیل ما ندارد در این کشور ریشه کن شود.

وی در پایان گفت: تمامی دستگاه ها باید برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی تلاش کنند زیرا اصلاح ساختار فرهنگی خود به خود منجر به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اسلامی ما خواهد شد.