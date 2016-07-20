به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل «یونسکو» هشت مکان جدید را به فهرست میراث جهانی خود افزوده است که کویر لوت ایران یکی از این موارد محسوب می شود.

سایر این موارد از جنگلهای چین گرفته تا خرابه های باستان شناسی و تالابهای عراق تنوع قابل توجهی دارند.

نیوساینتیست ادامه می دهد همه ساله ۲۰ تا ۳۰ اثر جدید به این فهرست اضافه می شود.

با احتساب این هشت مورد جدید، شمار آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به ۱۰۵۲ مورد رسیده است که البته بسیاری از آنها در معرض خطر نابودی و فرسایش قرار دارند که در این میان تغییرات جوی اثر قابل توجهی بر این روند می گذارد.

این نشریه همچنین به نقل از خوان کریل از سازمان تحقیقات زیست محیطی Nature Conservancy ویرجینیا می نویسد که افزوده شدن این آثار به فهرست میراث جهانی یونسکو به دولتها و سازمانهای مردم نهاد کمک می کند تا بهتر از آنها محافظت کنند.

کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران محسوب می شود که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت می رسد.

این کویر با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر در شمال شرقی استان کرمان و در میان سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده شده و حدود ۱۰ درصد وسعت ایران را در بر گرفته است.

از دیگر مواردی که وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شده می توان به گروهی متشکل از چهار جزیره استثنایی متعلق به مکزیک در پاسفیک شرقی اشاره کرد که در واقع هر یک قله آتشفشانی زیرآبی محسوب می شود. آبهای اطراف این جزایر محل زندگی والها و کوسه هایی است که از این پس مورد محافظت یونسکو قرار می گیرند.