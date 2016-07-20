به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کرمان دارای ظرفیت های بی نظیری در زمینه گردشگری بوده و آداب و رسوم منحصر بفردی دارد.

وی ادامه داد: دیار کریمان دارای خوراکی ها، غذاهای محلی، شیرینی جات و سوغاتی های مختلفی است که باید به عنوان بخشی از آداب و رسوم مردم کرمان به سایر مناطق کشور معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به برگزاری جشنواره «قوتو و شیرینی های پنجگانه کرمان» افزود: این جشنواره طی شهریورماه در کرمان برگزار می شود.

وفایی محل برگزاری جشنواره گفته شده را یخدان مویدی عنوان و تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در معرفی شیرینی های محلی کرمان بسیار تاثیرگذار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان عنوان کرد: غرفه های در این جشنواره به منظور تولید و عرضه شیرینی های کرمانی در نظر گرفته می شود.

وی از ثبت ملی کلمپه و کماچ سهن خبر داد و گفت: تاکنون ۴۳ اثر از آداب و رسوم استان کرمان در فهرست ملی میراث ناملموس به ثبت رسیده است.

وفایی با اشاره به اینکه پرونده پنج اثر از آداب و رسوم و مراسم خاص استان کرمان برای ثبت ملی به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال می شود، گفت: سوهان زرند، اسپار شهربابک، قوتو، فن ساخت تنور گلی و خانه های کپری در جنوب استان از جمله پرونده هایی هستند که تکمیل و آماده ارسال به تهران است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان همچنین از تکمیل پرونده فالوده کرمانی خبر داد و گفت: پی گیر ثبت ملی فالوده کرمانی در فهرست آثار ملی هستیم.