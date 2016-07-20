به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی موسوی، درباره ساخت سردیس ۱۴ شاعر و نویسنده گفت: فضاهای شهری مکان ها و فضاهای متعددی با ویژگی های متفاوت هستند و هر بخش قابلیت و ویژگی خاص خود را دارد بنابراین در فضاهای شهری در کنار نمادهای دینی و مذهبی به استفاده از هنرهای معاصر و مدرن نیز نیاز داریم.

وی درباره سمپوزیوم سردیس مفاخر گفت: پیشنهاد ساخت سردیس مفاخر شعر و ادب از سوی انجمن شاعران مطرح شد تا این سردیس ها در محوطه انجمن شاعران واقع در خیابان شهید کلاهدوز قرار گیرد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم سمپوزیوم مجسمه سازی که یک رویداد هنری است را برگزار کنیم و بر همین اساس برنامه ریزی هایی برای اجرای این سمپوزیم انجام شد و پس از اعلام فراخوان ۱۴ هنرمند مجسمه ساز انتخاب شدند.

او با بیان اینکه انجمن شاعران ۱۴ نفر از مفاخر شعر و ادب را که از پیشکسوتان و شاعران معاصر انقلاب هستند انتخاب کردند، ادامه داد: براساس قرعه کشی قرار است هر یک از دوستان مجسمه ساز سردیس یکی از این مفاخر را آماده کند، این رویداد شنبه ۲ مرداد در محوطه انجمن شاعران برگزار می شود.

به گفته موسوی، مجسمه سازان شرکت کننده در این سمپوزیوم علیرضا اسانلو، شاهرخ اکبری دیلمقانی، ندا آیتی، فائزه بادامچی، محمد بیگ زاده، کیوان پور نصری نژاد، علی چراغی، مهدی حبیبی، ریبین حیدری، منصور طاهری، احمد عرب بیگی، هادی عرب نرمی، بیژن غنچه پور و محسن ناصریان هستند که به ترتیب سردیس شاعرانی چون سلمان هراتی، مهرداد اوستا، طاهره صفارزاده، شهریار، م. آزاد، سهراب سپهری، مشفق کاشانی، منوچهر آتشی، سیدحسن حسینی، پروین اعتصامی، حسین منزوی، نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث و قیصر امین پور را می سازند.