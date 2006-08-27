هيات رئيسه به آيين نامه داخلي مجلس عمل كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي درتذكر آيين نامه اي در جلسه علني امروز مجلس، با اشاره به تذكر گذشته خود مبني بر بازگرداندن طرح تحقيق و تفحص شهرداري تهران از كميسيون عمران به كميسيون امنيت ملي اظهار داشت: البته كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي نامه اي را به اين منظور به هيات رييسه تقديم كرد كه منتظر پاسخ آن هستيم.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس همچنين خطاب به حداد عادل تصريح كرد: مدت 6 سال بود كه تذكرات شفاهي نمايندگان همواره يك روال ارايه مي شد ولي مدتي است كه با تاكيد ما وشما از نمايندگان درخواست مي شود تا تذكرات نمايندگان تنها درمحدوده مباحث مربوط به اداره جلسه باشد كه اين درحقيقت بي توجهي به آئين نامه است.

اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به عملكرد ناظر بر سازمان صدا وسيما انتقاد كرد كه با توضيح حداد عادل درخصوص عدم ارتباط تذكر اعلمي به اداره جلسه صحبت هاي وي قطع شد.

اعلمي افزود: اجازه بدهيد بنده صحبتهاي خود را ادامه بدهم زيرا آنقدر آيين نامه را مي فهم كه تذكرم طبق آن باشد.

نماينده تبريز گفت: هيات رييسه مجلس موظف است بر عملكرد نمايندگان منتخب مجلس در شوراها نظارت كند و گزارشات آنها را گرفته و تقديم مجلس كند.

وي با اشاره به وظايف شوراي نظارت بر صدا و سيما تصريح كرد: تهيه گزارش منظم و مستمر از جريان امور سازمان به قواي سه گانه از وظايف شوراي مذكوراست اما طي دو سال گذشته اين شورا تا كنون هيچ گزارشي را تقديم نمايندگان مجلس نكرده است.

اعلمي خاطر نشان كرد: همچنين بر اساس مواد آيين نامه هر ماه يك بار با گزارش عملكرد كميسيون ها دراختيار هيات رييسه قرار گرفته و سپس در اختيار نمايندگان قرا داده شود بنابراين با اين حساب بايد در طول عمر دو ساله مجلس هفتم 24 گزارش از عملكرد كميسيون ها وجود داشته باشد كه متاسفانه تا كنون حتي يك گزارش تهيه نشده است.

حداد عادل درپاسخ به اعلمي سخنان وي را قطع كرد وموضوعات مطروحه بي ربط به اداره جلسه خواند كه اين موضوع موجبات عصبانيت اعلمي را فراهم كرد.

اعلمي گفت: شما بفرماييد كه ما اينجا بياييم و صم بكم بنشينيم و تنها شما صحبت كنيد.

حداد عادل نيز در پاسخ به نماينده تبريز تصريح كرد: شما مي توانيد مطالب ارايه شده را به صورت يادداشت به هيات رييسه بدهيد تا ما هم كتبا" جواب بدهيم.

در پايان اين سخنان، اعلمي با عصبانيت به حداد عادل گفت: به يكباره بگوييد كه آيين نامه را ببوسيم و كنار بگذاريم كه حداد عادل براي آرام كردن وي گفت: همينطور است.