به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه مشترک معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با صنوف سینمایی به دیدار و گفتگو با هیات مدیره «آسیفا» اختصاص داشت. در این نشست که با حضور محمد حسین فرجی مدیر کل دفتر توسعه فناوری سینمایی برگزار شد، روانبخش صادقی، اسماعیل شرعی و احمد عربانی صبحت کردند.

در ابتدای جلسه حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی از ابتکار عمل «آسیفا» در جذب استعدادهای جدید در گستره ایران اسلامی و برخورداری از سرمایه انسانی تشکر و پیشنهاد کرد تا با مشارکت دفتر توسعه فناوری های سینمایی نیازهای فنی و زیرساختی این بخش بررسی و شناسایی شود.

روانبخش صادقی مدیر عامل «آسیفا» گفت: «آسیفا» در بین انجمن های خانه سینما بیشترین عضو را دارد و اگر اعضای نمایندگی های شهرستان های کشور را هم به آن بیفزاییم بیش از ۲۰۰۰ نفر انیماتور عضو «آسیفا» هستند.

وی انجمن انیمیشن خانه سینما را تنها تشکلی دانست که در بعضی از شهرهای ایران نمایندگی دارد و به عضوگیری در آنها پرداخته است. وی حمایت و پشتیبانی فنی از انیمیشن را گامی برای توسعه این صنعت برشمرد و آن را زمینه ساز حضور بهتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و ایجاد فرصت های پایدار شغلی در کشور دانست.

در ادامه این نشست اسماعیل شرعی با اشاره به ظرفیت های انسانی قابل توجه در انیمیشن ایران تغییر سیاست دولت ها را در قبال انیمیشن در مجموع مثبت ارزیابی نکرد و یادآور شد برای جلوگیری از مهاجرت انیماتورها و حفظ سرمایه های مادی و معنوی ضروری است که نقشه راه جامع و مشخصی در این زمینه تدوین شود تا با تغییر دولت ها خللی در اجرای آن بوجود نیاید.

وی نقش انیماتورها در راه اندازی نهادهایی همانند مرکز صبا (تلویزیون) را حائز اهمیت شمرد و گفت: تجهیز صبا به مدرن ترین وسایل و تجهیزات انیمیشن در دوران دشوار گذشته سبب حیرت و شگفتی بسیاری شده بود.

احمد عربانی سابقه ۶۰ ساله انیمیشن در ایران را یک مزیت استثنایی برشمرد و با تشریح ساز و کارها و مناسبات گذشته در تولید انیمیشن، واگرایی و تک روی موجود در بین انیماتورها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ورود فناوری دیجیتال هم به جای اینکه همگرایی بین هنرمندان و تیم های تولید را بیشتر بکند به جدایی ها دامن زد؛ در حالیکه انیمیشن محتاج هم افزایی و وحدت و همراهی همگانی است.

در پایان این نشست معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی شمار قابل توجه اعضای انجمن انیمیشن و شعبات شهرستانی آن را بی بدیل خواند و بر استفاده از این ظرفیت تاکید کرد.

وی با توضیح این نکته که آمار و اطلاعات نقشی اساسی و بنیادین در نظام برنامه ریزی کشور دارد، از هیات مدیره «آسیفا» درخواست کرد تا در تعریف و تبیین اقلام و شاخص های آماری سازمان سینمایی را یاری کنند تا در نهایت با تدوین گزارش های جامع و انتشار سالنامه آماری بتوان توجه مسئولان ارشد نظام برنامه ریزی کشور را برای کمک به بازیابی جایگاه واقعی انیمیشن جلب کرد.

حیدری خلیلی از هیات مدیره انجمن خواست تا در ساماندهی مراکز خدمات پشتیبانی فنی فیلمسازی انیمیشن که به صورت غیر رسمی فعالیت دارند با دفتر توسعه فناوری های سینمایی همکاری داشته باشد و از ظرفیت و قابلیت نافذ انیمیشن برای آگاه سازی و پیوند مردم با مسائل مهم کشور و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی استفاده شود .

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در پایان به ضرورت ورود اعضای با سابقه و موفق «آسیفا» برای تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی در رشته های تخصصی انیمیشن بویژه در شهرهای مستعد و اداری پیشینه انیمیشن تاکید کرد و تهیه گزارش راهبردی در خصوص وضعیت کسب و کار و ظرفیت اشتغالزایی سینما و بویژه انیمیشن را از نیازهای مطالعاتی این بخش دانست.