به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مدیران شبکه قرآن و معارف سیما با آیت الله مکارم شیرازی که شب گذشته در مشهد مقدس انجام شد محمد زاده مدیر این شبکه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شبکه از آغاز طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۰ با محوریت حفظ سراسری سوره مبارکه حدید خبر داد.

در این دیدار آیت الله مکارم شیرازی برنامه های قرآنی را از بهترین برنامه های رسانه ملی برشمرد و تاکید کرد: انجام برنامه های قرآنی با توجه به تهاجم فرهنگی و وجود فضاهای مجازی می تواند نقش بازدارنده و در عین حال ضروری داشته باشد.

همچنین این مرجع حلقه اتصال بودن قرآن در جهان اسلام را یکی از حسن های کارهای قرآنی را دانست و گفت: حتی منحرفین نیز برای تفسیر نامطلوب و نادرست خود به آیات قرآن استناد می کنند.

وی فراگیر بودن قرآن را از دیگر حسن های کارهای قرآنی برشمرد و یادآور شد: فراگیر بودن قرآن طوری است که تمام نیازهای بشر اعم از مسائل اعتقادی، فرهنگی و اقتصادی در آن موجود است.

آیت الله مکارم شیرازی برگزاری جلسات قرآن در ماه مبارک رمضان را آبرویی برای شیعیان بخصوص برای کشورمان دانست و گفت: با توجه به اتهام دشمنان به خصوص وهابیت به تشیع در خصوص اینکه ما با قرآن کاری نداریم، وجود جلسات قرآن ماه رمضان آبرویی برای ما می باشد در صورتی که در هیچ یک از کشورهای اسلامی جلسات قرآنی با این شکوه برگزار نمی گردد.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از حسن کارهای قرآنی قطعی السند و عین حال عدم تحریف آن می باشد و ما معتقدیم قرآن عین همان قرآنی است که بر پیامبر (ص) نازل گردیده است.

آیت الله مکارم شیرازی ضمن حمایت از طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۰، انتخاب سوره مبارکه ((حدید)) را برای این طرح انتخاب بجا دانستند و بیان کرد: آیات اولیه سوره حدید یک دنیا درس توحید است و بدانید کارتان مورد عنایت پروردگار و مورد قبول امام زمان (عج) می باشد.

این مرجع تقلید، برنامه ۱۴۵۰ را جز برنامه ای بسیار خوب رسانه ملی برشمردند و بر ایجاد تنوع و توسعه برنامه های قرآنی و همچنین هزینه کردن برای تولید برنامه های مختلف و ایجاد جاذبه میان مخاطبین قرآن تاکید داشتند.