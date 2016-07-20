برنامه های روز ملی کرمانشاه/ جشن بزرگ «مرصاد» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرادعلی محمدی امروز چهارشنبه در نشست برنامه‌های سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه اظهار داشت: در روز چهارم مرداد ساعت ۱۹ برنامه‌ای با محوریت گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه در تنگه مرصاد برگزار می‌شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: در روز ۵ مرداد نیز جشن غرورآفرین مرصاد در سالن حضرت امام (ره)کرمانشاه برگزار و همچنین عطرافشانی مزار شهدا نیز انجام می‌شود.

سرهنگ محمدی گفت: انجام تبلیغات گسترده محیطی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان روز پیروزی در طاقبستان برای کودکان، پیاده روی خانوادگی، بازدید رایگان از آثار باستانی و موزه‌ها از دیگر برنامه‌ها است.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ شهید عملیات مرصاد در کرمانشاه گفت: ۳۰ عملیات کوچک و بزرگ در استان انجام شد و علاوه بر ۹۸۰۰ شهید استان، ۱۶ هزار شهید مهمان از یگان‌های دیگر در استان ما به شهادت رسیدند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار داشت: چند سال پیش برنامه‌ای در تنگه مرصاد با حضور سردار حاج علیانی برگزار شد و پخش مستند آن در سالروز عملیات مرصاد پیشنهاد می‌شود.

عباس سروری گفت: بزودی کتاب پناهگاه بی پناهان از زیرچاپ بیرون خواهد آمد.