به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات ترکیه امروز چهارشنبه در پاسخ به خبرگزاری «ریانووستی» روسیه از مسدود کردن وبسایت ویکی لیکس به دنبال افشای اسنادی از حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه خبر داد.

وبسایت ویکی لیکس در واکنش به پاکسازی وسیع دولت آنکارا در دوران پسا کودتا، حدود سیصد هزار ایمیل متعلق به سرور داخلی حزب حاکم و هزاران اوراق ضمیمه آنها را منتشر کرد.

بدین ترتیب، ‌ حدود ۲۹۴۵۴۸ ایمیل مربوط به حزب عدالت و توسعه وابسته به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه ساعت یازده شب به وقت آنکارا انتشار عمومی یافت.

این وبسایت همچنین اعلام کرد که محتوا و منابع این ایمیلها را که ارتباطی با عوامل کودتا یا حزب سیاسی رقیب ندارند، تأیید و کنترل کرده است.

تمام ایمیل های انتشار یافته از سوی ویکی لیکس مربوط به حزب حاکم ترکیه- عدالت و توسعه- است که از سال ۲۰۱۰ تا ششم ژوئیه ۲۰۱۶- درست یکهفته قبل از کودتای نظامی نافرجام در ترکیه- را در بر می گیرد.