عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب، مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج با حمایت شهرداری و شورای شهر و موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور، اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری یک رویداد استارت آپی تحت عنوان پایش در حوزه مدیریت نوین شهری کرده است.

وی افزود: این مهم در قالب برنامه های مختلف برای تمام علاقمندانی که دارای ایده در هر سطح حوزه مدیریت شهری اعم از مبلمان و تاسیسات شهری، خدمات شهری، فضای سبز، پسماند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و ... هستند، برگزار خواهد شد.

زارع عنوان کرد: علاقمندان می توانند با مشارکت در این رویداد و ارائه ایده های خود ضمن پیدا کردن مهارت و توانایی در جهت تراوش ایده و تبدیل آن به طرح، زمینه های ایجاد کسب و کار جدید و کارآفرینی را به وجود آورند و که در کنار آن ایده هایی که در جهت بهبود نظام مدیریت شهری باشند با پرورش و تکمیل، از آنها استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری کرج ادامه داد: در این خصوص برنامه ریزی های لازم برای برگزاری اولین همایش صورت گرفته که امروز اولین مرحله از این رویداد را با حضور دانشجویان برتر و ایده پردازان علاقمند برگزار می کنیم.

وی در خاتمه یادآور شد: امروز آموزش های مهارتی در زمینه ماهیت ایده و نحوه ایده پردازی و روش های پرسش آن برای شرکت کنندگان تشریح خواهد شد.

لازم به ذکر است که اولین جلسه از رویداد استارت آپ پایش امروز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار می شود.