به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت میراحمد غفاری نقاش معاصر عصر سه شنبه ۲۹ تیر ماه با حضور میراحمد غفاری، حسین محجوبی، منوچهر نیازی، جعفر نجیبی، آلبرت کوچویی، مژده طباطبایی، احمد رضا دالوند، علی شیرازی، سمیه کریمی و جمعی از علاقمندان به این هنرمند در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم احمدرضا دالوند نقاش و منتقد، درباره غفاری گفت: برای معرفی یک هنرمند ابتدا از خصایل اخلاقی او گفت و بعد به کارش پرداخت. کسانی که غفاری را می شناسند، می دانند که او به نوعی سبک بالی رسیده است. این ویژگی، پس از سال ها سختی به دست می آید و یک هدیه الهی است. او پس از سال ها کار و تجربه به چیزی دست یافته است من آن را «حالت روشنفکرانه ندانستن» می نامم.

وی ادامه داد: غفاری به عمق راز هنر پی برده و کلامش عمیق است. او هر کاری را به یک امر مقدس تبدیل می کند چه بوییدن یک گل یا نقاشی کردن. غفاری همیشه نوعی حق شناسی به ذات حق دارد و با همه مهربان است. من هرگز ندیده ام که او از کسی بد بگوید به ویژه همواره هنرمندان دیگر را حمایت می کند.

دالوند افزود: مهربانی که در او هست امروز بسیار کمیاب است و من فکر می‎کنم او حتی اگر هنرمند نبود، خودش یک اثر هنری است.

مژده طباطبایی مدیر گالری مژده نیز در این مراسم اظهار کرد: پس از همه این سال ها هنرمند برای من کسی است که شوریدگی و عشق داشته باشد و شکیبایی و صبر داشته باشد. چنین هنرمندی با استفاده از معنویت درونش و برای رضایت درونش کار می کند. نه دغدغه بازی دارد و نه آشفتگی های زمانه بر او تاثیر می گذارد. او عاشق است و فارغ از همه چیز شرافت انسانی را در خود حفظ می کند. امروز برای بزرگداشت میراحمد غفاری جمع شده ایم کسی که همه این ویژگی ها را دارد و هنرمندی واقعی است. در مدتی که با او آشنا شده‌ م، به آتلیه اش رفته ام و با او صحبت کرده ام متوجه شدم که در وجود او خشمی نیست و با همه چیز مهربان است.

سمیه کریمی هنرمند نقاش دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی درباره میراحمد غفاری گفت: بیشتر آثار استاد غفاری مضمونی معنوی دارند و با بینشی درونی شکل گرفته اند. پشت آثار او تعمق، توجه و عشق وجود دارد سه عنصری که بسیار مهم هستند.

وی افزود: نکته دیگر این است که استاد هنرمندی خود آموخته هستند و معلم ایشان تنها طبیعت و موسیقی است. برای تمامی این زیبایی هاست که بزرگترین دستاورد زندگی را به دست آورده اند؛ استاد غفاری نامدار به نام نیک است. او نه تنها هنرمند است بلکه هنرمندانه نیز زیسته است.

پس از این سخنرانی سردیس از میراحمد غفاری که جعفر نجیبی مجسمه ساز معاصر آن را ساخته است رونمایی شد. نجیبی پس از رونمای این مجسمه در سخنان کوتاهی گفت: من سعی کرده ام احساسی که از گفتگو و دیدن آثار استاد داشتم را در این مجسمه نشان دهم. هنر برای من روح جامعه است، روحی که اگر تقویت نشود انسان لطمه خواهد دید. تلاش ما باید این باشد که هر کسی که در زمینه هنر کار می‎کند را قدر نهیم به ویژه پیش از آنکه او از جهان رخت بربندد.