به گزارش خبرنگار مهر، امروز جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تعیین تکلیف و تغییراتی در مشمولین طرح کارت خرید اعتباری برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از برخی از دستگاه ها همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و برخی تولیدکنندگان نیز حضور یافتند. البته در این جلسه رئیس سازمان مدیریت حضور نداشت.

بر این اساس اصلاحاتی در سقف کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی ایجاد شد، به طوری که سقف کارت از ۶ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان تغییر کرد. به مشمولین کارت نیز کمیته امداد، بنیاد شهید، کارکنان ثبت احوال و قوه قضائیه افزوده شدند.

این در حالی است که پیش از این سه گروه افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور، تأمین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش مشمول درریافت این کارت شده بودند.

نرخ سود کارت های اعتباری خرید ۱۲ درصد و مدت بازپرداخت اقساط آن ۲۴ ماه است که در اصلاحات جلسه امروز تغییری نکرده است. افزایش مدت زمان اعتبار این کارت ها از سه ماه به ۶ ماه نیز در دست بررسی است.

پیش از این اعلام شده بود که حداکثر حقوق دریافتی مشمولان طرح کارت اعتباری کالا ۱.۵ میلیون تومان است و فقط کالاهای داخلی را شامل می شود.

اجرای این طرح در راستای حمایت از تولید داخل با تحریک کنترل شده تقاضا و با همراهی و همکاری بخش خصوصی، سازمان مدیریت، دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی و سه بانک عامل آغاز شده بود.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این با بیان اینکه توزیع این حجم از کارت خرید اعتباری میان مردم کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود صنایع کارت خرید کالا میان بخشی از مردم توزیع شده اما این میزان کافی نیست و باید تمامی کسانی که بیمه‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند، بتوانند از مزایای آن استفاده کنند؛ به هرحال دایره فعلی کارت خرید کالا بسیار کوچک است و چیزی از آن در نمی‌آید.

با این وجود در جلسه امروز تنها چند گروه دیگر به مشمولین دریافت این نوع کارت افزوده شدند.