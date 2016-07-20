به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به دادگاه مجرمان حادثه سفارت عربستان گفت: این افراد گروهی بودند که قبلاً به سفارت انگلیس حمله کرده بودند، محاکمه اینها در جلسه علنی در قوه قضائیه اقدامی مبارک است که نشان‌دهنده جدی بودن اراده قوه قضائیه در برخورد با کسانی است که در راستای از بین بردن نظم عمومی و بر هم زدن روابط و سیاست جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این افراد از شعارهای انقلابی، مذهبی و ارزش‌های دینی سوءاستفاده می‌کنند؛ منتظریم تا نتیجه دادگاه قوه قضائیه در برخورد با این افراد اعلام شود.

حضرتی گفت: خساراتی که این اقدام‌ها چه در قضیه سفارت انگلستان و چه در قضیه سفارت عربستان باید بررسی شده و وزارت خارجه گزارش مبسوطی از این خسارات ارائه کند تا همه بدانند چه خسارت‌هایی افراد و جریان‌های مشکوک به نظام وارد می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب هیات رئیسه فراکسیون امید گفت: بنده از روز قبل شخصاً اعلام کردم که قصد کاندیدا شدن ندارم تا فرصت بیشتری برای نمایندگان شهرستان‌ها، اقلیت‌های مذهبی و خانم‌ها برای شرکت در فعالیت‌های سیاسی ایجاد شود.

وی اظهار داشت: هیأت رئیسه دائم با ترکیب خوبی تشکیل شده و از این به بعد بنده و بقیه دوستان مثل آقای تاجگردون و آقای وکیلی پشت این مجموعه تلاش خواهیم کرد تا انسجام و کآرایی فراکسیون امید افزایش یابد.

عضو فراکسیون امید تصریح کرد: در دو ماه اخیر ما دوران آشنایی ابتدایی را با هم سپری کردیم. فراکسیون امید در شهرستان‌ها از اصلاح‌طلبان و معتدلان و در برخی شهرستان‌ها، از اصولگرایان معتدل حمایت کرد زیرا خط قرمز ما فقط «نه» بزرگ به اصولگرایان تندرو بود که به اهداف خود دست یافتیم.

وی تصریح کرد: حمایت از اصولگرایان معتدل همچنان از برنامه‌های فراکسیون امید است. علاوه بر کسانی که در لیست فراکسیون امید بوده‌اند، توجه ما نسبت به اصولگرایان معتدل نیز وجود دارد.

حضرتی در خصوص تشکیل فراکسیون سوم نیز گفت: طبیعی است که در مجلس شاهد تشکیل فراکسیون مستقل حتی ضعیف باشیم و جناح‌های مختلف سعی می‌کنند از این اقدامات داشته باشند تا نیروهای وسط را تحت پوشش قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص ریزش فراکسیون امید با توجه به کاهش محسوس حضور اعضای فراکسیون در جلسه مجمع عمومی گفت: من به عنوان کسی که پنج دوره در مجلس حضور داشتم، اعلام می‌کنم فراکسیون‌ها هیچ‌گاه با ظرفیت کامل جلسات خود را تشکیل نمی‌دهند زیرا نمایندگان در فراکسیون‌ها، مجامع و کمیته‌های مختلف درگیر هستند و معمولاً در جلسات مجمع عمومی ۵۰ درصد اعضای فراکسیون حضور می‌یابند.

وی اظهار داشت: دیروز بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در جلسه فراکسیون حضور یافته‌اند.

حضرتی ادامه داد: نمی‌توان ۱۵۰ نماینده را مثل سربازخانه در فراکسیون حاضر کرد، نمایندگان در جلسات مختلف حضور دارند و معمولا در جلسه فراکسیون ۵۰ درصد اعضا حضور می‌یابند.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به دستگیری رئیس سابق بانک ملت توسط اطلاعات سپاه، گفت: ما در این کشور از هر اقدامی در جهت فسادزدایی حمایت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این موضوع سه نکته وجود دارد؛ اولاً مبارزه با فساد نباید دارای شائبه سیاسی باشد زیرا سیاسی کردن مبارزه با فساد مانعی برای به نتیجه رسیدن آن است.

حضرتی ادامه داد: نکته دوم اینکه آرزو می‌کردیم در این داستان اطلاعات سپاه وارد نمی‌شد و قوه قضائیه رأساً اعلام می‌کرد البته ما اطلاعات دقیقی نداریم و حتماً موضوع ویژه و حاد امنیتی پشت قضیه بوده که اطلاعات سپاه وارد شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس به دست‌اندرکاران و مسئولان قوای سه‌گانه توصیه کرد منافع مجموعه قوا در کشور را به افرادی که به شکلی منتسب به آنها هستند، وصل نکنند.

وی ادامه داد: اگر در جایی کسی فرزندش، برادرش و یا خواهرزاده‌اش خلاف کرده است خود اولین کسی باشد که در جهت تبری جستن و جلوگیری از مشکلی که فامیلش به وجود آورده است اقدام کند.

حضرتی تصریح کرد: امیدواریم همانطور که در بحث فیش‌های حقوقی به گونه‌ای عمل کردند که دولت را به چالش بکشند، در این بحث منافع ملی به چالش کشیده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کودتای ترکیه با تقدیر از عکس‌العمل دولت، گفت: در خصوص ماهیت کودتا در ترکیه حرف‌های زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد آخرین تلاش‌های نظامیان ترکیه برای برگشت به سیاست تجلی یافته است.

وی اظهار داشت: من معتقد نیستم که آقای گولن این کار را انجام داده و یا آقای اردوغان صفر تا صد این کودتا را هدایت کرده است.

عضو فراکسیون امید ادامه داد: آقای اردوغان بر این موضوع سوار شده و زرنگی کرده و این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرده است.

حضرتی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به انتخاب محمدعلی وکیلی به عنوان ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: قانون هیأت نظارت بر مطبوعات به گونه‌ای است که صاحبان نشریه و رسانه را برای ارائه توضیحات دعوت نمی‌کند و بدون ارائه توضیحات در راستای تعطیلی و توقیف اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور فردی آشنا با مطبوعات می‌تواند بسیار مفید باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سالگرد برجام گفت: جا داشت دولت از نتایج ملموسی که نصیب کشور و مردم شده، گزارش دقیقی به مردم ارائه کند. متاسفانه دولت در این زمینه قصور دارد و دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت خوابیده و بی‌انگیزه است.

حضرتی گفت: از سوی دیگر مخالفان داخلی در جهت تخریب و کمرنگ کردن برجام، از هیچ تلاش شبانه‌روزی فروگذار نیستند. همانطور که در آمریکا مخالفین برجام، اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها با تمام توان در تلاش هستند.

وی افزود: امیدواریم دولت اگر به خودش هیأت دولت و مجموعه مدیرانش رحم نمی‌کند، به ملت رحم کند و در خصوص دستاوردهای برجام صحبت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص سخنرانی صبح امروز رئیس‌ مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی با کسانی که کارشکنی می‌کنند و هر روز یک طرح و برنامه‌ای در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسانند، پیام ویژه‌ای ارسال کنیم که صحبت‌های آقای لاریجانی نیز خوب بود.

حضرتی در خصوص استیضاح وزیر رفاه نیز گفت: آقای وکیلی و تعداد دیگری از دوستان پیگیر این موضوع بودند، تلاش این است که استیضاح شکل نگیرد و بنده مخالف استیضاح هستم و آن را به صلاح نمی‌دانم.